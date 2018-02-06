خدمات در حوزه ارتباطات نیازمند تحول جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در مراسم افتتاح پروژه‌های ارتباطی و ITM روستایی در روستای حسین آباد ریسمانی اظهار داشت: به واسطه تلاش‌هایی که در یک سال گذشته انجام شد، تمام شهرها در استان یزد به پوشش نسل سوم و چهارم خدمات متصل شد که این یک شاخص عدالت اجتماعی است.

وی عنوان کرد: معادل ۲۵۶ روستای استان یزد خدمات ارتباطی سه اپراتور را به طور همزمان دریافت می کنند که از ابتدای دهه فجر امسال این خدمات در دسترس مردم قرار گرفته است.

آذری جهرمی بیان کرد: هنوز در استان یزد ۲۸ روستا داریم که فاقد هرگونه خدمات ارتباطی است که تلاش ما در راستای بهره مندی این روستاها از خدمات ارتباطی است.

وی یادآور شد: با همین اقدامات انجام شده، ۹۰ درصد روستاهای استان یزد به خدمات ارتباطی متصل شده است و معنای آن این است که یزد در این زمینه پیشرو است زیرا در برنامه ششم توسعه آورده شده و دولت مکلف شده که در طول اجرای برنامه ششم توسعه ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار باید به شبکه های ارتباطی متصل شوند که در شش ماهه دولت دوازدهم ۸۸ درصد روستاهای یزد زیر پوشش قرار گرفته اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: همه ارکان جامعه به دنبال استفاده حداکثری از مواهب فضای مجازی هستند.

وی ادامه داد: توسعه شبکه ها و توسعه زیرساخت‌ها در واقع توسعه ارتباطات است و اگر ما صرفا توسعه زیرساختها را مدنظر داشته باشیم و نپردازیم به توسعه خدمات، فضا را آماده کرده ایم که بازار خود را تقدیم به شرکت های بین المللی کنیم.

آذری جهرمی عنوان کرد: زیر ساخت‌ها، خدمات و محتوا سه ضلع اصلی توسعه ارتباطات است و آن انقلابی که باید ایجاد شود که توسعه در اقتصاد و ... اتفاق بیفتد، توسعه خدمات است که باید در این زمینه تلاش کنیم.

وی افزود: همه ارکان نظام و همه جوانان ما باید در بخش خدمات فعالیت خود را آغاز کنند، گرچه این فعالیت ها متوقف نبوده اما نیاز به انقلابی بزرگ در این حوزه است.

آذری جهرمی ادامه داد: امروز به واسطه به وجود آمدن زیرساختهای ارتباطی، علاوه بر اینکه ایجاد امکان اشتغال به وجود آمده است، پزشکی از راه دور به واسطه خدمات ارتباطی در روستاها فراهم شده است.

وی افزود: اطلاعات مناسب برای ترویج موضوع کشاورزی به صورت آنلاین در اختیار روستاییان قرار می گیرد و بیش از ۲۷۰۰ خانه بهداشت به شبکه ها متصل شده و از طرح تحول سلامت بهره می گیرند، ۵ هزار دهیاری به شبکه ارتباطی متصل شده و اینها مفهومش این است که مزایا و برکات توسعه آی تی در زندگی روزمره ما جاری می شود و زیرساختهای دولت الکترونیک به تدریج در حال فراهم سازی است.