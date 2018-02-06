به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «مایک پنس» معاون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که عازم تماشای المپیک زمستانی ۲۰۱۸ است، احتمال ملاقات با مقامات کرهشمالی را که به همین منظور به کره جنوبی میروند؛ رد نکرد.
گفتنی است میزبانی المپیک زمستانی امسال را کره جنوبی برعهده دارد و بازیها در شهر «پیونگچانگ» انجام میشود.
البته پنس میگوید آمریکا پیشنهادی برای انجام چنین ملاقاتی نداده است اما باید دید که بعداً چه پیش میآید.
وی همچنین مدعی شد: پیام ما همیشه همان خواهد بود؛ اینکه کره شمالی باید یکبار و برای همیشه برنامه تسلیحات هستهای و موشکهای بالستیک خود را کنار بگذارد.
گفتنی است پنس این اظهارات را در آلاسکا مطرح کرد- اولین مقصد از سفری که با هدف تشدید فشار بر کره شمالی صورت میگیرد. وی در این سفر از ژاپن هم بازدید خواهد کرد.
این درحالی است که «کیم یونگ نام» رئیس پارلمان کره شمالی در راس هیئتی ۱۹ نفره از ورزشکاران این کشور، عازم کره جنوبی خواهد بود.
مایک پنس با انتشار پیامی توئیتری، مدعی شد: در راستای تحکیم روابط آمریکا با متحدینش، عازم ژاپن و کره جنوبی هستم تا بر تداوم تعهدمان به منزوی کردن کره شمالی تاکید کرده و اطمینان حاصل کنم مبادا پیونگیانگ از حضور در المپیک زمستانی به عنوان ابزاری برای لاپوشانی ظلم و تهدیدی استفاده کند که به ترتیب نسبت به مردم خود و دیگر ملتها روا میدارد.
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