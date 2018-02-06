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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵

پورابراهیمی به مهر خبر داد؛

سؤال از رئیس‌جمهور به کمیسیون اقتصاد ارجاع شد/ بررسی بعد از بودجه

سؤال از رئیس‌جمهور به کمیسیون اقتصاد ارجاع شد/ بررسی بعد از بودجه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارجاع سؤال از رئیس‌جمهور به این کمیسیون خبر داد و گفت: این سؤال پس از بررسی لایحه بودجه، در دستور کار این کمیسیون قرار خواهد گرفت.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سؤال ۷۶ نفر از نمایندگان از رئیس‌جمهور در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور در خصوص وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و نقش نظارتی بانک مرکزی است؛ این سؤال پس از کش و قوس‌های زیاد، در صحن مجلس نهایتاً به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ارجاع و در کمیسیون اعلام وصول شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بررسی سؤال از رئیس‌جمهور در خصوص عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پس از بررسی بودجه، در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: شخص رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در کمیسیون اقتصاد حضور خواهند یافت و در صورتی که نمایندگان قانع نشوند، این سؤال و گزارش کمیسیون به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود. همچنین در صحن علنی مجلس، رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه ایشان به سؤال نمایندگان پاسخ خواهند داد.

کد مطلب 4220765

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