به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی پیش از ظهر امروز در شورای راهبری ICT در دانشگاه یزد اظهار داشت: زیست بومی که باید برای رشد خدمات در فناوری اطلاعات باید شکل بگیرد، امروز به خوبی در استان یزد به ویژه در دانشگاه یزد شاهد بودیم.

وی عنوان کرد: اگر منابع مالی را درست مدیریت کنیم، «ما می توانیم» کمترین نتیجه ای است که می تواند از فعالیت های خود بگیریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اشتغال خوبی که در حوزه آی سی تی و آی تی در استان یزد ایجاد شده است، افزود: بسیاری از جوانان استانهای دیگر نیز به دلیل وجود زیرساختهای خوب در یزد به این استان جذب شده اند و در حال فعالیت در این حوزه هستند.

آذری جهرمی ادامه داد: استان یزد با توجه به حضور قوی تعاونی ها و حضور موفق آنها در کنار حوزه های آی سی تی، بی نیاز از سرمایه گذاری خارج از استان است و خوش فکری در پیاده سازی مدل هم بسیار بی نقص در استان یزد انجام شده است و تلاش می کنیم اعتبارات مرکز توانمندی یزد را دو برابر کنیم.

وی با اشاره به بستری که برای فعالیت های بین المللی در حوزه آی سی تی فراهم است، گفت: در اینکه نخبگانی در این زمینه در حال فعالیت هستند شکی نیست اما لازم است کیفیت خدمات افزایش پیدا کند و در این راستا آموزش نیروها از ضرورت ها به شمار می رود.

آذری جهرمی با اشاره به طراحی پارسی جو در دانشگاه یزد گفت: پارسی جو از زیرساختهای اصلی است و باید رشد کند و مسئولان استان کمک کنند، تبلیغات نیاز است و ما نیز حمایت می کنیم.

وی افزود: اینکه دانشگاه یزد در زمینه موتور جستجوگر فعالیت کرده است، یعنی اینکه زیرساختها و ظرفیت های خوبی در این دانشگاه وجود دارد که درخواست می کنیم در زمینه علوم داده ای نیز فعالیت های جدی را آغاز کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد راه اندازی شهر هوشمند در یزد نیز بیان کرد: این طرح مزیت هایی دارد اما باید ابتدا هدف از راه اندازی این شهر مشخص شود، وقتی صحبت از شهر هوشمند می کنیم، کسب و کارهایی که در دانشگاه ها فعالیت می کنند محصولات خود را در شهر هوشمند ارائه کنند که این اقدام شهرداری یزد بسیار ارزشمند است.

وی خطاب به شهردار یزد اظهار داشت: اگر در حوزه مطالعاتی شهر هوشمند یزد کار آغاز شد، نتیجه پژوهش های خود را به شهرداری تهران که مطالعات خود را در زمینه شهر هوشمند آغاز کرده، ارائه کنید.

آذری جهرمی در مورد طرح نذر اشتغال نیز بیان کرد: اکنون با کمیته امداد وارد تفاهم نامه ای شده ایم که در این طرح ورود کند زیرا اشتغال یکی از دغدغه های جدی کمیته امداد نیز به شمار می رود و بنای ما این است که از ظرفیت کمیته امداد برای اجرای طرح نذر اشتغال استفاده کنیم.

وی افزود: کمیته امداد از ظرفیت های بزرگ در حوزه اشتغال است و اگر بتوانیم آن را با حوزه ارتباطات همسو کنیم، اتفاقات بزرگی در حوزه اشتغال رخ داد.

آذری جهرمی در مورد مشکلات تلفن ثابت در استان یزد نیز اظهار داشت: ۳۸۰ روستایی که در مرحله اول توسعه زیر پوشش قرار گرفتند، تا پایان سال از خدمات تلفن ثابت بهره مند خواهند شد.