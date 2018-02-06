حمل و نقل عمومی در شهر تهران مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی صبح امروز طی سخنانی در آئین امضای تفاهمنامه همکاری توسعه حمل و نقل ریلی شهری (مترو) بین وزارت نفت و شهرداری تهران، ضمن تبریک فرا رسیدن فجر پیروزی انقلاب، از تصمیم گرفته شده مبتنی بر اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و امضای این تفاهمنامه تشکر کرد.

شهردار تهران ضمن ابراز امیدواری درباره اینکه این تفاهمنامه هر چه زودتر به قرارداد نهایی منجر شود، گفت: محاسبات و بررسی های کارشناسی انجام شده است و فکر نمی کنم مدت زمان زیادی برای این کار لازم باشد. اولین گام نیز آن است که با استفاده از ابزار ماده ۱۲ قانون درباره شهرداری های کشور گامی برداشته شود.

نجفی تاکید کرد: امیدوار هستم این تفاهمنامه مدلی برای بعضی از کلانشهرهای دیگر کشور که از خط مترو در آنها استفاده می شود، باشد.

وی با بیان اینکه از نظر ظرفیت حمل و نقل عمومی در شهر تهران وضعیت خیلی مناسبی نداریم، گفت: یکی از مهم ترین شاخص هایی که برای محاسبه زیست پذیری یک شهر در نظر گرفته می شود موضوع حمل و نقل عمومی است بنابراین هرچه حمل و نقل عمومی سهم بیشتری داشته و کیفیت ارائه خدمات در حمل و نقل عمومی بالاتر باشد، آن شهر زیست پذیرتر تلقی می شود.

شهردار تهران با بیان اینکه حدود ۹ درصد از حمل و نقل مربوط به مترو و حدود ۱۱ درصد توسط اتوبوس ها صورت می گیرد، تاکید کرد: در مجموع ۲۰ درصد از سفرهای تهران توسط حمل و نقل عمومی صورت می گیرد که با احتساب تاکسیرانی این سهم زیر ۵۰ درصد است.

نجفی خاطرنشان کرد: مسئله ترافیک، آلودگی هوا و حتی مسائل اجتماعی به مسائل مرتبط با حمل و نقل و جابجایی ها در شهر بر می گردد؛ چرا که وقتی سفر طولانی می شود به تبع آن مسایل اجتماعی، عصبی و روانی شهر را آزار می دهد و این آزار به روح و روان شهر تسری پیدا می کند.

به گفته نجفی، بر اساس محاسبات صورت گرفته به ازای هر سفر با مترو حدود شش دهم لیتر صرفه جویی در بنزین صورت می گیرد که این رقم برابر ۹.۸ سنت صرفه جویی خواهد بود.

شهردار تهران، سقف این توافق با وزارت نفت را یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار عنوان و تصریح کرد: هم اکنون در مراحل نهایی تصمیم برای مناقصه ای هستیم که بر اساس آن قرار است ۶۳۰ واگن قطار مترو خریداری شود. در حال حاضر برنده مناقصه و شریک خارجی مشخص شده و گفته شده است که هفته آینده قیمت نهایی تعیین خواهد شد.

وی افزود: بنا بود این تصمیم حدکثر تا اواخر آذر ماه از طریق سازمان گسترش وزارت کشور و شهرداری نتیجه گیری شود، اما به دلایل مختلف به تاخیر افتاد. با این وجود امیدواریم تا آخر بهمن ماه در آن زمینه هم نتیجه گیری شود.

با مناقصه جدید ساخت ۶۳۰ واگن جدید، ظرفیت متروی تهران بیش از ۲ برابر می شود

نجفی تاکید کرد: در صورت تحقق هزار واگنی که امروز درباره آن صحبت می کنیم و ۶۳۰ واگنی که به این ترتیب کار ساخت و واگذاری آنها آغاز خواهد شد، ظرفیت مترو در تهران بیش از ۲ برابر می شود.

وی با اشاره به زیر ساخت های موجود در مترو از تکمیل خطوط شش و هفت مترو در سال آینده خبرداد و گفت: در صورتی که سهم دولت در قبول ۵۰ درصد ساخت مترو قطعی شود، می توانیم یک خط جدید مترو را هم شروع کنیم؛ در این صورت می توانیم ظرفیت مترو تهران را طی چهار الی پنج سال آینده از دو میلیون سفر فعلی به شش تا هفت میلیون سفر برسانیم که در همه شئون اداره شهر تهران موثر خواهد بود.

نجفی تاکید کرد: امیدواریم درباره برنامه های حمل و نقل ریلی تهران با کمک وزیر نفت و سایر فعالیت ها، یک تحول اساسی انجام شود تا آسایش برای شهروندان تهرانی فراهم شود.

شهردار تهران ابراز کرد: تهران به عنوان پیشانی نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود و روشن است هر تحولی به سمت بهبود و هر ارتقایی در کیفیت خدمات، بر کل چهره کشور و همینطور در برداشت عمومی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جهان موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: اقدام امروز نباید تنها در حد یک گام مفید برای توسعه حمل و نقل دیده شود بلکه یک گام مفید برای تقویت نظام، انقلاب اسلامی و دستیابی به اهداف انقلابی که همه برای آن تلاش می کنیم خواهد بود.

نجفی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نتیجه مناقصه بین المللی ساخت ۶۳۰ واگن مترو، ابراز کرد: همزمان با اعلام نتیجه نهایی مناقصه اسم کشور خارجی و شرکت داخلی برنده اعلام می شود؛ همچنین درباره تفاهمنامه امروز هم هنوز تصمیم گیری نشده و بعد از تصمیم گیری اعلام می شود.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود درباره وعده رئیس جمهور برای حمایت از حمل و نقل عمومی در پایتخت نیز با بیان اینکه «ما تحقق قول رئیس جمهور را قطعی می دانیم» عنوان کرد: درباره حمل و نقل عمومی چند تکلیف برای دولت مشخص شده است از جمله آنکه برای توسعه مترو از نظر ساخت و ساز باید ۵۰ درصد منابع از سوی دولت و ۵۰ درصد از سوی شهرداری پرداخت شود؛ این یک بخش مهمی است که باید در بودجه سال ۹۷ پیش بینی شود تا بتوانیم برنامه ریزی برای آغاز خط جدید را آغاز کنیم.

وی پرداخت یارانه بلیط مترو و اتوبوس را از دیگر وظایف دولت برشمرد و عنوان کرد: بر اساس قانون یک سوم هزینه ها از سوی دولت، یک سوم از سوی شهرداری و یک سوم از سوی مردم تامین شود اما در سال ۹۶ هنوز سهم یک سوم دولت پرداخت نشده است.

۸۲.۵ درصد خرید اتوبوس ها باید از سوی دولت پرداخت شود

نجفی تاکید کرد: براساس محاسبات صورت گرفته هم اکنون سهم مردم از قیمت بلیط مترو ۲۰ درصد است این در حالی است که باید یک سوم بلیط از سوی مردم پرداخت شود؛ بنابر این در حال حاضر شهرداری ۸۰ درصد یارانه و مردم ۲۰ درصد را پرداخت می کنند.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه « ۸۲.۵ درصد قیمت خرید اتوبوس هایی است که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد باید از سوی دولت پرداخت شود» ابراز کرد: درباره تهران سال ها است که این رقم پرداخت نشده به نحوی که از سال ۸۹ یا ۹۰ اتوبوسی در اختیار تهران گذاشته نشده است. در این رابطه با وزارت کشور جلسات خوبی گذاشتیم و به جمع بندی رسیده ایم از این رو امیدواریم در این زمینه هم اقدام موثری انجام شود.

به گفته نجفی رئیس جمهور به طور جدی درباره حمل و نقل عمومی در تهران و سایر شهرها عزم جدی دارند و امید می رود در سال ۹۷ شاهد تحول در این عرصه باشیم.

وی در تشریح تفاهم نامه امضا شده میان شهرداری تهران و وزارت نفت، گفت: این توافق مبتنی بر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است که بر اساس آن برای وزارت نفت تکلیف و اختیاری در نظر گرفته شده است تا از محل صرفه جویی مصرف سوخت، به توسعه حمل و نقل عمومی کمک کنند.

امیدوار بودیم خط ۷ مترو تا پایان سال تکمیل شود

شهردار تهران همچنین به برنامه های پیش رو برای توسعه خطوط مترو نیز اشاره و تاکید کرد: امیدوار بودیم که خط هفت مترو تا پایان سال تکمیل شود اما نمی دانم همکاران در این بازه زمانی بتوانند این کار را انجام دهند یا نه؛ با این وجود همکاران از اول می گفتند که تا پایان اردیبهشت ماه این خط آماده بهره برداری خواهد بود.

وی ادامه داد: با وجود مشکل بودجه به نوعی تلاش کردیم تا این مسئله را به حداقل برسانیم و خط هفت مترو تا پایان اردیبهشت ماه آماده سازی خواهد شد. علاوه بر این خط شش مترو نیز به تدریج راه اندازی می شود به نحوی که بعضی ایستگاه ها حداکثر تا پایان شهریورماه مورد بهره برداری قرار می گیرد و دربار سایر ایستگاه های خط شش نیز امیدواریم که تا پایان سال ۹۷ آماده شوند.

نجفی بخش عمده ای از مسایل را وابسته به کمبود بودجه دانست و ابراز امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه سال ۹۷ کل کشور به این موضوع توجه کنند