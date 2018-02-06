خدمات پایه تحت پوشش بیمه بعد از ۲۰ سال بازنگری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قاسم جان بابایی در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، اظهارداشت: برنامه ها در ستاد تحول نظام سلامت در این دوره با یک رویکرد جدید و بر پایه مدیریت هزینه ها شکل گرفته است.

وی افزود: این ستاد به سه کمیته در قالب کمیته منابع و مصارف، پایش و نظارت و هزینه های بیمار تقسیم شده و هر سه مکلفند در طول هفته کارکرد خود را به ستاد ارائه دهند.

جان بابایی ادامه داد: موارد مورد نیاز به صورت کارشناسی طرح موضوع می شود و پس از اصلاحات لازم، در کمیته اصلی تصویب و ابلاغ خواهد شد.

وی تصریح کرد: مهم ترین کار ما در حوزه معاونت درمان و کمیته منابع و مصارف با مسئولیت این معاونت، سازماندهی نظام جدید درمان در قالب بازآرایی است. در این زمینه براساس شرایط جمعیتی، میزان دسترسی و فاصله از شهر، چهار لایه درمانی ایجاد خواهد شد. به عنوان مثال برای مراکز درمانی با ظرفیت پایین تخت، تنها خدمات سرپایی و اورژانس شبانه روزی در چهار خدمت اصلی و تا زمان پایدار شدن شرایط بیمار در نظر گرفته شده است و در خدمات تخصصی تر، بیمار به سطح بالاتر ارجاع خواهد شد.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه سازماندهی نظام جدید درمان بر پایه سند درمانی که سال گذشته تدوین شد صورت خواهد گرفت، گفت: بازنگری در خدمات پایه از طریق رتبه بندی خدمات از دیگر اقدامات حوزه درمان است. ۵۶۰۰ خدمت پایه مشمول بیمه است که بیش از بیست سال بازنگری نشده است. تعدادی از خدمات نیاز جدی به پوشش بیمه ای دارند که باید لحاظ شوند. برای مثال خدمات ناباروری در مراکز درمان ناباروری تحت پوشش بیمه قرار گرفته است که باید کاملتر شود

جان بابایی خاطرنشان کرد: اقدام دیگر در زمینه مدیریت هزینه ها، تدوین راهنماهای بالینی (گایدلاین ها) برای خدمات پر هزینه است. برای مثال در رشته سرطان و یا ۱۴ دارو که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد هزینه مستقیم دربرداشت، راهنمای های بالینی تدوین شده اند.

معاون وزیر بهداشت گفت: ان شاالله تا سال جدید حدود ۵۰ مورد از این راهنماهای بالینی برای خدمات پرهزینه به دانشگاه ها ابلاغ می شود.

وی با اشاره به اینکه عمق بخشی به HIS فعلی ( سیتم اطلاعات بیمارستانی) و امکان استفاده عملی از این نرم افزار در دانشگاه ها و ستاد از دیگر برنامه های درمان است، ادامه داد: همچنین متصل کردن تدریجی تمامی نرم افزارهای اطلاعاتی براساس ساختار HIS جهت قابلیت اجرایی شدن به صورت واحد در تمامی بیمارستان ها نیز در حال بررسی است.

جان بابایی گفت: در کنار سازماندهی HIS امکان ارسال الکترونیک پرونده ها به بیمه ها نیز به وجود می آید. لازمه این اتفاق اصلاح چرخه قبل از ارسال اطلاعات در بسیاری از بیمارستان ها است.

وی بیان کرد: موضوع دیگر ابلاغ آیین نامه توانبخشی با توجه به اهمیت این رشته در درمان بسیاری از بیماری ها است. با انجام چندین ماه کار کارشناسی این آیین نامه آماده شده و در اختیار دانشگاه ها قرار می گیرد. امیدواریم در هر استان حداقل یک مرکز جامع توانبخشی ایجاد شود.

جان بابایی گفت: تدوین آیین نامه در خصوص استانداردهای مراکز شیمی درمانی هم صورت گرفته است. براین اساس استانداردهایی برای این مراکز تدوین شده و دانشگاه ها موظفند بر اساس این آیین نامه ها مراکز مذکور را سازماندهی کنند.

وی در پایان گفت: تکمیل پروژه های توسعه پنج گانه نیز از دیگر انتظارات ما از دانشگاه ها است.