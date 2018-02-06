حریق در بخش بایگانی ساختمان برق حرارتی/اسناد خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، ستار محمودی از محل حادثه، با بیان اینکه طبقه منفی ۴ ساختمان شرکت تولید برق حرارتی مربوط به بایگانی اسناد راکد بوده است، اظهار داشت: تمامی اسناد طبقه‌بندی شده و مهم این ساختمان دارای نسخه پشتیبان است و روز گذشته با وقوع حریق، تمامی سرورها و اسناد طبقه‌بندی شده قبل از گسترش آتش از ساختمان خارج شده است.

وی با تاکید بر اینکه از نظر اسناد و مدارک هیچ نگرانی وجود ندارد، ادامه داد: ساختمان از جهات مختلف تحت کنترل است و به موقع تخلیه شده است و تمامی اسناد و پرونده‌ها به ساختمان‌های دیگر منتقل شده است.

محمودی با اشاره به فعالیت گروه‌های آتش‌نشان برای اطفای حریق گفت: آتش‌نشانان به شدت درگیر کنترل حرارت و دود ساختمان هستند و مقداری کاهش حرارت نیز ایجاد شده است. این در حالی است که آب و برق منطقه کاملا برقرار است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.