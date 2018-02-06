خوزستان رتبه اول واردات در کشور/سخت گیری برای قاچاق در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جعفری ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به شعار روز جهانی گمرک مبنی بر «محیط کسب و کار امن لازمه توسعه اقتصادی» عنوان کرد: درآمد گمرکات خوزستان در ۱۰ ماهه سال جاری بالغ بر ۲۹ هزار، ۱۹۱ میلیارد و ۹۸۲ میلیون ریال بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: صادرات کالاهای غیرنفتی گمرکات خوزستان در ۱۰ ماهه سال جاری نیز به وزن ۱۵ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۶۰۱ تن و به ارزش ۱۹۷ هزار و ۶۸۲ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۵۳۳ هزار ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱۰ درصد و از نظر ارزشی نیز ۲۳ درصد افزایش یافته است.

ناظر گمرکات استان خوزستان عمده اقلام صادراتی استان را محصولات شیمیایی، پتروشیمی، پلی اتیلن، آهن و فولاد، میوه و تره بار، مصنوعات پلاستیکی، گاز بوتان، سنگ آهن، کلینکر، مصنوعات پلاستیکی، لبنیات و مصالح ساختمانی برشمرد و افزود: امارات متحده عربی، چین، عراق، سنگاپور، هند، تایلند، مالزی، ترکیه، تایوان و کنیا کشورهای عمده صادراتی ما محسوب می شوند. صادرات به کشور عراق از طریق گمرکات خوزستان با احتساب سایر گمرکات کشور در ۱۰ ماهه سال جاری به وزن ۴ میلیون و ۱۵ هزار و ۳۷۱ تن و به ارزش یک میلیارد و ۵۳۷ میلیون و ۶۶۵ هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی سه درصد کاهش و از نظر ارزشی نیز درصدی افزایش داشته است.

جعفری اظهار کرد: واردات گمرکات خوزستان در ۱۰ ماهه امسال به وزن ۱۲ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۸۸۷ تن به ارزش ۲۰۶ هزار و هفت میلیارد و ۷۸۹ میلیون و ۲۱ هزار ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی دو درصد افزایش و از نظر ارزشی ۱۷ درصد افزایش یافته است.

وی عمده کالاهای وارداتی را ذرت دامی، دانه روغنی سویا و کنجاله سویا، روغن آفتابگردان، جو دامی، برنج و پارچه، ماشین آلات و آهن آلات عنوان کرد و ادامه داد: بیشترین میزان واردات در این خصوص از کشورهای؛ برزیل، چین، اوکراین، آرژانتین، امارات متحده عربی، مالزی، آلمان، کره، هلند و هند هستند.

خوزستان دارای رتبه اول واردات در کشور

جعفری در ارتباط با رتبه بندی صادرات و واردات گمرکات خوزستان در ۱۰ ماهه اول سال جاری و مقایسه آن با کل کشور گفت: خوزستان در ۱۰ ماهه سال جاری از لحاظ ارزشی در رتبه دوم و از لحاظ وزنی در رتبه سوم صادرات کشور قرار دارد و همچنین در رویه واردات از لحاظ ارزشی رتبه سوم و از لحاظ وزنی رتبه اول کشور را به دست آورده است. در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و تأکید دولت مبنی بر الکترونیکی کردن گمرک در زمینه تسریع و بهبود فضای کسب و کار اقداماتی را انجام داده ایم؛ افزایش ۲۳ درصدی صادرات هم یکی از نتایج این فعالیت ها است.

ناظر گمرکات استان خوزستان با بیان اینکه قبل از اجرای سامانه جامع گمرکی باید پروسه طولانی مدتی را برای صادرات و واردات طی کرد، گفت: به دنبال فعالیت های انجام گرفته در این خصوص به تدریج نیاز به حضور افراد را به یک بار برای ورود اطلاعات به سامانه کاهش دادیم.

وی با اشاره به اینکه کلیه فعالیت های گمرکی مراجعه کنندگان به صورت الکترونیک در دفتر کار و با دسترسی به سامانه انجام می شود، تصریح کرد: در بهمن ماه سال جاری سه طرح؛ سامانه اظهار قبل از ورود کالا، سامانه خدمات به واحدهای تولیدی و تسهیلات جدید صادراتی با گمرک الکترونیک افتتاح شد.

جعفری همچنین در ارتباط با سامانه قبل از ورود کالا گفت: اطلاعات لازم از جمله مانیفست و ثبت سفارش به منظور جلوگیری از معطل ماندن کالا در گمرک به صورت الکترونیک انجام می شود؛ این مسئله مورد نظر سازمان جهانی گمرک بوده که با تدابیر دولت تدبیر و امید به منظور تسهیل فرآیندها محقق شد.

سامانه خدمات به واحدهای تولیدی راه اندازی شد

ناظر گمرکات استان خوزستان در خصوص ارتباط با سامانه خدمات به واحدهای تولیدی نیز بیان کرد: این سامانه با رویکرد تولید محور و با هدف بهبود فضای کسب و کار راه اندازی شده است؛ واحدهای تولیدی برای صادرات اظهارنامه هایی را تکمیل و آنها از مزایای مختلفی از جمله معافیت چهار درصدی مالیات و بهره مندی از تسهیلات الکترونیک، صدور مجوز حمل یک سره کالا بهره مند می شوند.

وی همچنین با اشاره به تسهیلات جدید صادراتی با گمرک الکترونیک عنوان کرد: کنترل سیستمی سبز یک، انجام یک بار توزین برای مسیرهای سبز و زرد و حذف توزین درد گمرک های مقصد از جمله مزایای این تسهیلات هستند و زیرساخت های لازم آن در مبادی مرزی خوزستان فراهم شده است. از این پس خانواده ها برای واردات موبایل خارج از کشور (کالای همراه مسافر) از ۸۰ دلار معافیت مالیاتی بهره مند می شوند؛ مسافران به محض وارد شدن به سالن باید ورود اطلاعات موبایل را انجام و کار ریجستری را انجام دهد؛ در صورت انجام ندادن این کار موبایل بعد از ۳۰ روز به کلی از کار می افتد.

جعفری با اعلام این خبر که گمرک خوزستان سال گذشته به عنوان گمرک برتر انتخاب شده بیان کرد: به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت های بسیاری در این سازمان انجام گرفته که حذف پروانه های کاغذی، راه اندازی بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی، اظهارنامه الکترونیکی، سامانه جامع گمرک، مانیفست الکترونیکی کالاهای ترانزیتی، ردیابی الکترونیکی کارت های بازرگان یک بار مصرف و درب خروج هوشمند از آن جمله هستند.

وی ادامه داد: الکترونیکی شدن صدور قبض انبار، تجیهزات گمرکات به امکانات پیشرفته ایکس. ری، کارشناسی مجازی، الکترونیکی شدن بیمه ها، نظات و بازرسی هوشمند، توزین هوشمند و بایگانی دیجیتالی نیز از دیگر اقدامات انجام شده گمرک در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

گمرک خوزستان محلی برای قاچاق نیست

جعفری با اعلام این خبر که گمرکات استان خوزستان محلی برای قاچاق نبوده و نیست، یادآور شد: البته در شهرهای خروجی خوزستان کالاهایی توسط نیروی انتظامی خوزستان کشف شده و به ما تحویل می شود تا بررسی های لازم را انجام دهیم. برای تردد کامیون های صادراتی از مرز چذابه و شلمچه در ایام اربعین نیازمند احداث جاده مجزا و زیرساخت های لازم هستیم تا مسیر تردد کامیون ها باز باشد؛ وزارت اقتصاد و دارایی نیز دغدغه متوقف نشدن ترخیص کالا در تمامی ایام از جمله اربعین را دارند.

ناظر گمرکات استان خوزستان با اشاره به اینکه ظرفیت ساخت سردخانه در بنادر وجود دارد، گفت: یک بازارچه فعال اروندکنار را در سطح استان داریم که مجوز آن سال گذشته اخذ شده ولی سهمیه پنج میلیون دلاری آن روی کاغذ مانده است؛ در عین حال مجوز واردات به چوئبده، سجافی و شادگان نیز داده شده است.

وی با اشاره به اینکه هدف این است که مرزنشین از فضای تجارت موجود استفاده کند، افزود: امتیاز کالای ملوانی از چهار میلیون به ده میلیون افزایش پیدا کرده و هنوز به قوت خود باقی است.

در همین راستا و با دید اشتغالزایی علاوه بر اینکه امتیاز کالاهای ملوانی فعال است، امتیاز واردات را برای بندر شادگان اخذ کردیم.

