نسبت به معرفی شهدا به نسل امروز کوتاهی کرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز سه شنبه به شهرستان هرسین سفر کرد.

وی در بدو ورود در گلزار شهدای این شهرستان حضور یافت و با گل افشانی و غبار روبی مزار شهدا بار دیگر با آرمان های شهدا و انقلاب تجدید میثاق کرد.

دیدار با خانواده شهدای شهرستان از دیگر برنامه های سفر استاندار به شهرستان هرسین بود.

وی در این سفر و در دیدار با پدر شهیدان حشمت الله و احدالله محسنی گفت: خانواده شهدا مایه افتخار نظام و چراغ راه ملت هستند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه نسبت به معرفی شهدا به نسل امروزی کوتاهی کرده ایم، افزود: رسانه ها نقش مهمی در انتقال ایثار، رشادت و از خودگذشتگی شهدا به مردم و نسل جوان دارند.

افتتاح پروژه گاز رسانی به ۲۶ روستای این شهرستان که بصورت نمادین مشعل گاز روستای کهریز با اعتبار ۶/۶۰۰ میلیارد تومان روشن و افتتاح خواهد شد، از دیگر برنامه‌های سفر استاندار به شهرستان هرسین است.

افتتاح تعاونی شماره ۴۶۰۶ تولید خوراک دام با اعتبار ۳ میلیارد تومان و افتتاح کارخانه پشم شویی با اعتبار ۴ میلیارد تومان از دیگر برنامه های سفر یکروزه استاندار کرمانشاه به شهرستان هرسین است.