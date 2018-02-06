هیچ یک از تحلیلگران سیاسی پیروزی انقلاب را پیش بینی نکرده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با برنامه رادیویی «خیابان انقلاب» با اشاره به شکل گیری حوزه هنری گفت: این نهاد توسط رهبران انقلاب و هنرمندان عزیز کشورمان تاسیس شد.

وی مهم ترین اقدام حوزه هنری در آن دوران را مبنی بر آشتی دادن مردم مومن و انقلابی با هنر دانست و افزود: هنر قبل از انقلاب در مقابل دین بود؛ در حالی که اصل هنر در راستای دین بوجود آمده است؛ خاصه هنرهای نمایشی که برای تبیین مناسک دینی ایجاد شدند. سینمای قبل از انقلاب خوشنام نبود اما فیلم هایی که بعدها در حوزه هنری ساخته شد، در مساجد به نمایش در آمد که اتفاقی بزرگ بود؛ اما بزرگ ترین دستاورد حوزه هنری و هنرمندان این عرصه، دستیابی به یک مکتب ادبی هنریِ بومی بود.

رئیس حوزه هنری این مکتب را مختص انقلاب دانست و گفت: اگر امروز سینمای ایران را در دنیا به رسمیت می شناسند، چراکه از این مکتب پدید آمده است. حوزه آموزش از کارهای اصلی ما در سال های اخیر است و جوانان فعال در این عرصه روزگاری در حوزه آموزش دیده اند. برای سال آینده از همکاران بخش های مختلف خواسته ایم که درباره تاریخچه بخش های مختلف کتابی را تالیف کنند؛ خاصه در عرصه ی نظری هنر که صاحب تفکر جدیدی شده ایم که باید تبیین شود.

مومنی شریف در پایان گفت: هنرمندان عموما علاقه مند به تولید آثار هنری هستند و از این رو بخش پژوهش عموما مظلوم واقع می شود. بودجه پژوهشی سال آینده در کشور بسیار نا امید کننده است و امیدوارم مجلس شورای اسلامی به این مهم توجه بیشتری کند!