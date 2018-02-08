ابوالفضل حسن بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمنبیان اینکه ۱۷ استان مرکزی کشور با خشکسالی مواجه هستند، ابراز داشت: در کمیته امنیت آب مجلس شورای اسلامی شرکتهای بزرگی پیشنهاد خرید آب از کشورهایی نظیر ترکمنستان را مطرح کردند تا در سواحل دریای خزر با ایجاد کارخانه آب شیرین و از طریق خط لوله به استان خراسان شمالی و از آن طریق به استانهای سمنان، قم، خراسانهای شمالی و جنوبی این آب منتقل شود.
وی ضمن بیان اینکه با انتقال آب میتوانیم از خطر کوچ اجباری جمعیت جلوگیری کنیم، افزود: پیشنهاد دوم نیز از سوی کشور آذربایجان در دست بررسی است و ازآنجاییکه فلات مرکزی در آینده به کانون بحرانی زیستمحیطی مخصوصاً گردوغبار تبدیل خواهد شد و از طرفی خشکسالیها به کوچ اجباری مردم میانجامد لذا چارهای نداریم جز اینکه از کشورهای همسایه نیز آب خریداری کنیم.
رئیس کمیته امنیت آب مجلس بابیان اینکه بهعنوان پیشنهاد سوم از آب ژرف نیز میتوان در راستای تأمین آب شرب استفاده کرد، ابراز داشت: در این خصوص شرکتهای بزرگی مخالف هستند و استدلال آنان بر آن است که کشور عربستان بالغبر ۵۰۰ میلیارد دلار برای خرید سلاح از آمریکا هزینه میکند چرا در بحث آبهای ژرف اقدامی نمیکند؟
حسن بیگی در ادامه تصریح کرد: بر اساس مطالعات بینالمللی اکنون آبهای ژرف اقتصادی نیست، لذا ما بامطالعه در این زمینه مخالفت نداریم لکن پیشبینی میکنیم این موضوع پوست خربزهای زیر پای ایران است.
وی افزود: اکنون دسترسی به آب شیرین بهتر از همه گزینههای مطرحشده و اقتصادیتر است، لذا با توجه به اینکه ۵۰ درصد دریای خزر به چهار کشور حاشیه این دریا تعلق دارد لذا باید از این فرصت برای تامین منابع آب برای داخل استفاده کنیم.
نماینده مردم دامغان در مجلس بابیان اینکه طبق آمارها طی ۱۶ سال گذشته سالانه معادل ۲۰۰ میلیارد مترمکعب با کاهش نزولات آسمانی مواجه بودیم، ابراز داشت: برای تأمین این کمبود باید از بهینهسازی از آب موجود و مهار آبهای خارج از دسترس و بارور کردن ابرها و بهرهگیری از آبشیرینکن و همچنین از آب ژرف استفاده کنیم.
حسن بیگی بابیان اینکه برای رفع خشکسالی، نیاز مبرم به تأمین منابع آبی داریم، اضافه کرد: بر اساس مطالعه و استانهای مرکزی ایران حداقل به ۳۰ میلیارد مترمکعب آب نیاز دارند، لذا تأمین منابع آبی به شیوههای مختلف ازجمله آبشیرینکن سواحل دریای خزر، خلیجفارس و سواحل مکران اقدامی ضروری و حیاتی است.
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