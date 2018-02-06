۵ پروژه عام المنفعه در رودسر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پنج پروژه عام المنفعه در بخش های کشاورزی، عمرانی و خدماتی در شهرستان رودسر به بهره برداری رسید.

این پروژه ها شامل افتتاح ساختمان اداری اصناف، بهره برداری از ۴۱ پروژه برق، افتتاح ۱۳ واحد مسکن مددجویی در روستای بالنگاه، بهره برداری از راه روستایی مازداروجه به طول دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر پروژه های افتتاحی در ششمین روز از دهه مبارک فجر در بخش رحیم آباد رودسر بود.

در مجموع برای این پروژه ها دو میلیارد و ۷۶ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

۲۳ پروژه عمرانی، خدماتی، اشتغالزایی با اعتباری بیش از ۱۶ میلیارد تومان در بخش رحیم آباد رودسر در ایام الله دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.