به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بهزاد کلانتری در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور گفت: اصلاح ساختار مراکز درمان کشور یکی از مهم ترین اقدامات در زمینه مدیریت هزینه است.

وی افزود: هدف از اصلاح نظام درمان کشور برطرف کردن چالش های موجود در حوزه درمان است و استراتژی مربوط به این اصلاح، سطح بندی و نظام ارجاع است.



دکتر کلانتری خاطرنشان کرد: چالش اصلی موجود بخش درمان شامل مشکل دسترسی اقتصادی برخی از اقشار مردم به خدمات درمانی، عدم امکان پیاده سازی نظام ارجاع براساس پزشک خانواده، بهره وری ناکافی از امکانات موجود و عدم تببین نقش بخش خصوصی از درمان در مناطق مختلف کشور است که با اجرای این برنامه در جهت رفع آنها تلاش می شود.



وی گفت: در این اصلاح ساختار شاخص هایی همچون جمعیت، وسعت، میزان شهرنشینی، میزان GDP، سهم پرداخت از جیب مردم و نسبت نیروی انسانی ارائه دهنده خدمت به جمعیت در نظر گرفته شده است.



مدیر کل مدیریت بیمارستان و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت با بیان اینکه در این ساختار جدید چهار لایه خدمتی شامل طیفی از بیمارستان های محلی تا بیمارستان های بالای ۲۰۰ تخت دیده شده است، گفت: در حال حاضر کلیات طرح آماده شده است و در مرحله تصویب است.



وی تصریح کرد: نیاز به همکاری بین بخشی معاونت ها و بخش های مختلف وزارت بهداشت به ویژه معاونت بهداشت و سازمان اورژانس با توجه به جامعیت طرح بسیار وجود دارد.