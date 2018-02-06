افتتاح نیروگاه برق در آمل/مشترکان مازندران ۹۸۰ میلیارد بدهی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شهابی شامگاه سه شنبه در آیین افتتاح فاز اول نیروگاه ۴ مگاواتی آمل با اشاره به اینکه این نیروگاه سومین نیروگاه رسمی استان مازندران است، افزود: این نیروگاه کمک می کند تا در زمان وقوع حادثه برق منطقه تامین شود و شنبه هفته آینده چهارمین نیروگاه در مازندران افتتاح می شود و با افتتاح این مهم در شمال کشور تنها مازندران است که چهار نیروگاه دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه این نیروگاه در جاهایی که با ولتاژ برق مواجه هستیم کمک می کند تا برق مورد نیاز تامین شود، افزود: نیروگاه ۴ مگاواتی آمل توسط بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر ٣۰ میلیارد ریال در فاز اول با یک مگاوات به بهره برداری رسید و تا ۴ ماه آینده به بهره برداری می رسد.

شهابی با اشاره به اینکه در دهه فجر امسال ٩٨ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱٨ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد، ادامه داد: بارش برف سنگین سال گذشته سختی های زیادی به ما وارد کرد که منجر به خدموشی های زیاد در شهرستان ها شد اما سال جاری با مانور های شاخه زنی اینطور نبود.

وی با بیان اینکه در آمل پروژه مقاوم سازی خوبی داشتیم، افزود: شهرستان آمل نسبت به شهرهای دیگر کمی جلوتر است و این شهرستان یکی از تیم های قوی استان است.

شهابی با اشاره به اینکه سال گذشته تقریبا ۶ میلیارد ریال تجهیزات برای شهرستان آمل خریداری شد، افزود:به زودی تجهیزات دیگری برای شهرشتان آمل اعم از بالابر و دستگاه عملیات خریداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه حدودا ٩٨۰ میلیارد ریال مشترکین به امور توزیع برق استان مازندران بدهی دارند، افزود: سال گذشته در ماه های پایان سال حدودا ۶۵۰ میلیارد ریال مردم.به ما بدهکار بود که در سال جاری به ٩٨۰ میلیارد ریال افزایش یافت و امیدوارم ادارات و شرکت ها در روزهای پایان سال نسبت به تسویه این مهم اقدام کنند.

شهابی با اشاره به اینکه با پرداخت بدهی های مشترکین ما بدهی های خود به پیمانکاران را پرداخت و برای سال آینده سرمایه گذاری خواهیم کرد، گفت: تعداد ۱۵ اداره بدهی های سنگینی دارند که پیگیر این موضوع هستیم که حدودا ٣۰۰ میلیارد ریال معوقات ادارات است و نساجی مازندران حدودا ٧۰.میلیارد ریال بدهی دارد که با توجه به مشکلات خاص این شرکت اقدام به قطع برق نکردیم.

وی با بیان اینکه تا پایان شهریور هزار و ٩۰۰ مگاوات میزان مصرف برق در مازندران بود، افزود: پیش بینی می کنیم که ۵ درصد به میزان مصرف استان افزایش داشته باشد.