رئیس جمعیت هلال احمر کشور از مناطق زلزله زده کوهبنان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر پیوندی عصر سه شنبه از مناطق زلزله زده کوهبنان بازدید کرد و روند خدمت رسانی به مردم این مناطق را مورد بررسی قرار داد.

علی اصغر پیوندی در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه زمین لرزه کوهبنان خسارت جانی نداشت، گفت: در اثر زمین لرزه به برخی ساختمان ها خسارت وارد شد.

وی با اشاره به تخریب خانه های فرسوده خسارت دیده افزود: تمام توان خود را برای اسکان اولیه مردم و توزیع چادر به کار گرفته ایم.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی دولت برای ساخت منازل اظهار کرد: باید سریعتر این وام ها در اختیار مردم قرار گیرند تا افراد بتوانند سریعتر خانه هایشان را ساخته و به آرامش برسند.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور در ادامه سفر به کوهبنان با خانواده شهید علی عرب و توکلی یکی از معلولان شهرستان کوهبنان دیدار کرد و دو دستگاه کانکس اهدایی خیران جمعیت هلال احمر استان کرمان به آنها اهدا شد.