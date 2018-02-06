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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۲۲:۳۴

عصر امروز؛

رئیس جمعیت هلال احمر کشور از مناطق زلزله زده کوهبنان بازدید کرد

رئیس جمعیت هلال احمر کشور از مناطق زلزله زده کوهبنان بازدید کرد

کوهبنان - رئیس جمعیت هلال احمر کشور عصر امروز از مناطق زلزله زده کوهبنان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر پیوندی عصر سه شنبه از مناطق زلزله زده کوهبنان بازدید کرد و روند خدمت رسانی به مردم این مناطق را مورد بررسی قرار داد.

علی اصغر پیوندی در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه زمین لرزه کوهبنان خسارت جانی نداشت، گفت: در اثر زمین لرزه به برخی ساختمان ها خسارت وارد شد.

وی با اشاره به تخریب خانه های فرسوده خسارت دیده افزود: تمام توان خود را  برای اسکان اولیه مردم و توزیع چادر به کار گرفته ایم.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی دولت برای ساخت منازل اظهار کرد: باید سریعتر این وام ها در اختیار مردم قرار گیرند تا افراد بتوانند سریعتر خانه هایشان را ساخته و به آرامش برسند.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور در ادامه سفر به کوهبنان با خانواده شهید علی عرب و توکلی یکی از معلولان شهرستان کوهبنان دیدار کرد و دو دستگاه کانکس اهدایی خیران جمعیت هلال احمر استان کرمان به آنها اهدا شد.

کد مطلب 4221578

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