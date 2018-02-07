مطالبه مردم برای بهبودخدمات رسانی بیمارستان خمین/انتصاب رئیس جدید

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بارها تاکید کرده اند که بیمار فقط باید دغدغه درد بیماری داشته باشد و با دغدغه دیگری روبرو نباشد، یکی از مهمترین مباحث اجتماعی امروز بر مبنای این فرمایشات، خدمات رسانی مطلوب به بیماران در مراکز درمانی است.

از سوی دیگر در مواد یکم و پنجم منشور پنج ماده ای حقوق بیمار که در سال ۸۰ به تصویب رسیده، تاکید شده که دریافت مطلوب خدمات سلامت و همچنین دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات، حق هر بیمار است.

با توجه به توضیحات مذکور ضرورت خدمات رسانی مناسب در حوزه درمان و سلامت و ارتقای این خدمات به منظور افزایش رضایتمندی مردم آشکار و نمایان می شود.

دانشکده علوم پزشکی خمین یک سال و نیم است که برمبنای ابلاغیه وزارت بهداشت در رابطه با استقلال دانشکده های علوم پزشکی، از دانشگاه علوم پزشکی اراک مستقل و برای آن سرپرست تعیین شده است. با توجه به برخی مسائل و مشکلات از جمله نبود فرد واجد شرایط، هم اکنون معاون درمان این دانشکده همزمان عهده دار مسئولیت ریاست بیمارستان خمین نیز هست.

طی مدت اخیر برخی مطالبات مردمی و گلایه هایی در رابطه با موضوع نحوه خدمات رسانی در این بیمارستان و همچنین برخی رفتارها که موجب نارضایتی مراجعه کنندگان شده، مطرح گردیده که این مساله در نهایت منجر به تشکیل جلساتی با حضور مسئولان استان از جمله مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری و تصمیم گیری برای تسریع در انتصاب رئیس جدید بیمارستان شد. خبرگزاری مهر به پیگیری این موضوع می پردازد؛

مسائل بیمارستان خمین در جلسه ای مورد بررسی قرار گرفت

غلامرضا فتح آبادی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: ۱۵ روز پیش جلسه ای در فرمانداری خمین با حضور سرپرست دانشکده علوم پزشکی این شهرستان و معاونین و مدیران استانی بخش های مربوطه برگزار شد که در این جلسه با مطرح شدن ضعف هایی که وجود دارد، مقرر گردید تا مشکلات مطروحه رفع شود.

وی با اشاره به لزوم پیگیری برای حل مشکلات و مسائل موجود این بیمارستان ادامه داد: طبق بررسی های میدانی توسط کارشناسان مربوطه و براساس اطلاعاتی که توسط دستگاه های حاکمیتی در مورد برخی مشکلات و برخوردهای نامناسب در بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان خمین به دست ما رسید، طی جلسه مذکور بیش از ۳۰ مورد از ضعف ها و مشکلات این حوزه درمانی مطرح و مقرر شد برای رفع این مشکلات پیگیری های لازم انجام شود.

انتزاع دانشکده های علوم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان در زمان خود با مخالفت های استانداری مواجه شد، اما قبلا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این موضوع تصویب و ابلاغ شده بود مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی افزود: موردی نیز در خصوص معاون درمان دانشکده علوم پزشکی خمین که دو مسئولیت دارد و با حفظ سمت رئیس بیمارستان خمین است، در جلسه مطرح شد و انتصاب فرد دیگری مدنظر است، اما شخصی که قرار است عهده دار ریاست بیمارستان شود باید واجد شرایط لازم باشد که تا استعلام انجام پذیرد قاعدتا مدتی به طول می انجامد.

فتح آبادی تصریح کرد: انتزاع دانشکده های علوم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان در زمان خود با مخالفت های استانداری مواجه شد، اما قبلا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این موضوع تصویب و ابلاغ شده بود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: سپس برمبنای اختیاری که وزارتخانه به دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان داد، مقرر شد حکم روسای دانشکده ها از مرکز صادر شود و قطعا کسی که بر واحدی حکم صادر می کند می تواند بر عملکرد آن نیز نظارت داشته باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل عمده ای که در حوزه بهداشت و درمان در شهرستان های استان وجود دارد کمبود بودجه و منابع مالی و طلب هایی است که از بیمه ها دارند، بیمه ها نیز با مشکلاتی مواجه هستند، اما با پیگیری های انجام شده مقرر شد تا بخشی از منابع خود را به پرداخت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اختصاص دهند.

رئیس جدید بیمارستان خمین به زودی منصوب می شود

جواد جواهری، سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین نیز در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشکده علوم پزشکی خمین حدود یک سال و نیم است که از دانشگاه علوم پزشکی اراک تفکیک شده و با توجه به اینکه شهر خمین تنها یک بیمارستان دارد، معاون درمان دانشکده به عنوان رئیس بیمارستان خمین انتصاب شد که بعدا مقرر گردید فرد دیگری جایگزین شود.

وی افزود: طی مدت ذکرشده پیگیری هایی برای انتخاب یک رئیس برای این بیمارستان انجام و افرادی پیشنهاد شدند که به دلایل مختلف تایید نشدند و همچنین در سال جاری به مدت یک ماه مدیریت بیمارستان به فرد دیگری سپرده شد که به سبب برخی مشکلات و بی نظمی های به وجود آمده، مجددا معاون فعلی درمان دانشکده، ریاست بیمارستان را بر عهده گرفت.

موضوع انتخاب ریاست بیمارستان خمین بیش از یک سال است که به نتیجه نرسیده و وقت زیادی گرفته که تلاش داریم به زودی به تصمیم مطلوب ختم شود سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین بیان کرد: موضوع انتخاب ریاست بیمارستان خمین بیش از یک سال است که به نتیجه نرسیده و وقت زیادی گرفته که تلاش داریم به زودی به تصمیم مطلوب ختم شود.

جواهری در رابطه با مطرح شدن برخی مشکلات و نارضایتی ها از فعالیت بیمارستان خمین، خاطرنشان ساخت: بیمارستان خمین در گذشته با مشکلات زیادی مواجه بود که سعی بر ساماندهی آن داشتیم بخشی از مشکلات رفع شده، اما اگر هم اکنون نارضایتی وجود دارد، چنانچه مستندات ارائه شود پیگیری و برای رفع مشکل تصمیم گیری می کنیم.

وی تصریح کرد: شکایت هایی که به صورت کتبی و مستند ارائه شده مورد بررسی و پاسخگویی قرار گرفته و ادعا نمی کنیم که هیچ مشکلی وجود ندارد، اما برای بهبود وضعیت در حال پیگیری هستیم.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین ادامه داد: از جمله دیگر مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان که همچون سایر شهرستان ها برای دانشکده علوم پزشکی خمین نیز وجود دارد، موضوع مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی از بیمه ها و همچنین بدهی های معوق به پرسنل و کادر درمانی است.

با توجه به اینکه برخورداری بیماران از خدمات مطلوب و همچنین رفتار مناسب با مراجعان در مراکز درمانی یکی از مهمترین حقوق شهروندی است که عدم توجه به آن موجب نارضایتی می شود، به نظر می رسد باید اقدام لازم برای ارتقای سطح خدمات بیمارستان خمین و کسب رضایتمندی مردم این شهرستان فراهم گردد تا آنچه که به عنوان منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری در این حوزه مطرح است، جامه عمل پوشانده شود.