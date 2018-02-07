اجرای کامل بندهای حقوق شهروندی به کاهش فساد کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباسی صبح چهارشنبه در دیدار با آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی‌فقیه در سمنان بابیان اینکه اجرای حقوق شهروندی ضمن افزایش امید موجب توجه خاص به کرامت انسانی را در جامعه فراهم می‌کند، ابراز داشت: با نگاهی به انقلاب به‌ روشنی می‌توان دریافت که گفتمان انقلاب اسلامی و فرامین امام راحل راستای حقوق شهروندی تدوین‌شده است.

وی بابیان اینکه شفافیت و پاسخگو بودن در برابر مردم آثار مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت، افزود: با اجرای کامل بندهای حقوق شهروندی فساد نیز در جامعه کاهش پیدا می کند لذا پاسداشت کرامت انسانی در جامعه امری اجتناب‌ناپذیر در راستای به حداقل رسیدن آسیب‌های اجتماعی است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری بابیان اینکه دایر شدن میز خدمت در ادارت دولتی می تواند گامی موثر در راستای تحقق حقوق شهروندی باشد، ابراز داشت: در نظام اداری بارها شاهد معطل ماندن مردم هستیم لذا توجه به راه‌اندازی کار آن‌ها و تکریم ارباب رجوع می‌تواند جلوه‌ای از رسیدن به حقوق شهروندی را در جامعه نشان دهد.

عباسی به‌ضرورت تحقق دولت الکترونیک نیز اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه در عصر تکنولوژی و پیشرفت به سر می‌بریم لذا نیازمند تحول اداری هستیم که با الکترونیک شدن امور بسیاری از مراجعات کم شده و در هزینه‌ها صرفه‌جویی خواهد شد لذا دولت الکترونیک نیز به تحقق رعایت حقوق شهروندی کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه یک سوم جمعیت کشور را کودکان تشکیل می دهند، افزود: کودکان امروز آینده سازان فردا هستند، کودکان در معرض انواع خشونت ها قرار دارند لذا رسیدگی بیشتر به این قشر از جامعه مصداق تحقق حقوق شهروندی است.