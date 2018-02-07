۲۳ پروژه عمرانی در بخش خشکبیجار رشت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۳ پروژه عمرانی با اعتبار بیش از سه میلیارد تومانی با حضور مسئولان شهرستان رشت در هفتمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر در بخش خشکبیجار این شهرستان به بهره برداری رسید.

سرپرست فرمانداری رشت در مراسم افتتاحیه ۲۱ واحد مسکونی مددجویان بخش خشکبیجار ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (ص) و گرامیداشت ایام الله دهه فجر گفت: ایام الله دهه مبارک فجر با دلیل وقوع یک رویداد بزرگ برای ملت ایران بسیار مهم و مبارک است.

سید محمد احمدی با بیان این که استکبار نگران عزتمندی و استقلال کشور ایران است، افزود: وحدت و یکپارچگی میان مردم و مسئولان مهم ترین رمز موفقیت و تداوم و پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.

وی افزایش وحدت و همدلی را مهمترین اصل در سایه مبارزه با استکبار جهانی عنوان و خاطرنشان کرد: همه گروه ها و جریانات سیاسی در کشور برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند و آن تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران و خدمت کردن به مردم است.

سرپرست فرمانداری رشت در ادامه تصریح کرد: لزوم توجه ویژه بر وجود وحدت و یکپارچگی در میان مردم و مسئولان و همچنین حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن به استکبار جهانی اجازه ضربه زدن به ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نمی دهد.

در هفتمین روز از ایام الله دهه فجر، ۲۱ واحد مسکونی مددجویان، آسفالت راه روستایی جیرکویه، پروژه انتقال آب کشاورزی روستای چپرپرد زمان، ۵۹۸ متر شبکه فشار متوسط برق هوایی با کابل خودنگهدار در بخش خشکبیجار به بهره برداری رسید.