اجرای سرود فارسی- عربی «بهمن» در یزد

رئیس حوزه هنری یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت دهه مبارک فجر و سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، سرود «بهمن» با صدای صادق طالبی و همنوایی۶۰ جوان و نوجوان یزدی تولید شد که به صورت زنده در مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در میدان امیرچخماق یزد اجرا ‌می‌شود.



محمدصادق کوچک‌زاده با اشاره به این‌که این اثر محصول خانه سرود انقلاب اسلامی یزد است که به زبان‌های فارسی و عربی اجرا می‌شود، اظهار داشت: شعر فارسی این اثر را عالیه مهرابی و شعر عربی آن نیز توسط صالح مهدی جادری سروده‌ شده است.



وی با بیان این‌که صادق طالبی و صالح مهدی جادری آهنگسازی این سرود را بر عهده داشته‌اند، افزود: مهدی نادی‌صفایی نیز تنظیم، میکس و مستر این کار را انجام داده است.



به گفته رئیس حوزه هنری یزد در تولید این اثر سه گروه سرود استان از جمله «عاشقان ولایت»، «میثاق» و «عاشقان حضرت مهدی(عج)» مشارکت داشته‌اند.



کوچک‌زاده ادامه داد: این اثر با همکاری جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، حوزه هنری یزد، معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه الغدیر و سازمان هنری رسانه‌ای اوج تولید شده است.



وی ضمن قدردانی از مربیان و سرپرستان این گروه‌ها اظهار امیدواری کرد که با تعامل و همکاری گروه‌های سرود استان شاهد تولید و اجرای هرچه بیشتر سرودهای انقلابی در حسینیه ایران باشیم.