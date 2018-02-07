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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

«مارتین شولتز» وزیر خارجه آلمان شد

«مارتین شولتز» وزیر خارجه آلمان شد

دولت ائتلافی آلمان پست وزارت خارجه را به رئیس حزب سوسیال دموکرات سپرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکو، «مارتین شولتز» رئیس حزب سوسیال‌دموکرات، وزیر خارجه دولت جدید آلمان خواهد بود.

گفتنی است ساعتی پیش منابع خبری از تشکیل دولت ائتلافی با حضور احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات آلمان خبر دادند.

به این ترتیب، «آنگلا مرکل» بار دیگر صدراعظم آلمان شد.

احزاب دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات بر سر تقسیم وزارت خانه ها اینگونه به توافق رسیده اند: «هورست زهوفر» رئیس حزب سوسیال مسیحی عهده دار وزارت کشور و مسائل مرتبط با امور داخلی شده است.

این حزب همچنین هدایت وزارت خانه های حمل و نقل و توسعه را به دست گرفته است. در عین حال وزارت خانه های دفاع و اقتصاد به حزب مرکل واگذار شده است.

وزارت خانه های خارجه، دارایی، کار و امور اجتماعی نیز به حزب سوسیال دموکرات رسیده است.

کد مطلب 4222225
مریم خرمایی

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