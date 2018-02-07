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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۱۰

استاندار چهارمحال و بختیاری:

دستگاهای اجرایی چهارمحال و بختیاری به شبکه دولت متصل شدند

دستگاهای اجرایی چهارمحال و بختیاری به شبکه دولت متصل شدند

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دستگاهای اجرایی چهارمحال و بختیاری به شبکه دولت متصل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر،   اقبال عباسی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح توسعه شبکه دولت با اشاره به اینکه  دستگاهای اجرایی چهارمحال و بختیاری به شبکه دولت متصل شدند، اظهار داشت: در حال حاضر ۴۱۷ دستگاه اجرایی به شبکه دولت متصل شدند.

۲۶۴ دهیاری چهارمحال و بختیاری به شبکه دولت متصل شده اند

وی عنوان کرد: در حال حاضر۱۱۳ دستگاه اجرایی در شهرکرد، ۴۰ شهرداری و ۲۶۴ دهیاری به شبکه دولت متصل شده اند.

 استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: اتصال دستگاه های اجرایی به شبکه دولت نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات دستگاه های اجرایی به مردم دارد.

شبکه دولت نقش مهمی در افزایش کیفیت ارائه خدمات دارد

وی بیان کرد: الکترونیکی شدن خدمات دولت نقش مهمی در افزایش کیفیت و افزایش سرعت انجام امور دارد و این امر موجب افزایش رضایت ارباب رجوع می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: الکترونیکی شدن خدمات از مهمترین دستاورد های دولت به شمار می رود.

وی اظهار داشت: کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع به دستگاه های اجرایی، ارتقای عمکرد دستگاه های اجرایی، حذف کاغذ، ارتقای امنیت خدمات و ... از مهمترین دستاورد های الکترونیکی شدن خدمات است.

عباسی  بیان کرد: کاهش هزینه های ارباب رجوع از دیگر دستاوردهای الکترونیکی شدن خدمات دستگاه های اجرایی است.

کد مطلب 4222289

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