محمدابراهیم جرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اقامتگاه همراهان بیمار برای بیمارستان طالقانی با مشارکت خیران، احداث می شود

وی افزود: این موضوع در بیست و یکمین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر گرگان که با حضور دکتر فاضل، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مسئولان بیمارستان ها، مدیران هتل ها و اقامتگاه های شهر گرگان و همچنین مدیر مرکز آموزشی درمانی کودکان طالقانی، مطرح شد.

جرجانی افزود: با توجه به بیتوته همراهان بیماران این بیمارستان در پیاده رو و با توجه به مشکلات این بیمارستان و فضای ناکافی برای ایجاد استراحت گاه، این موضوع در دستور کار قرار گرفت که مجری طرح خانه مسافر و تعدادی از مدیران هتل ها برای ایجاد مکان مناسب همراهان بیماران در این جلسه اعلام آمادگی کردند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر گرگان ادامه داد: اجاره ساختمانی در نزدیکی بیمارستان طالقانی برای استراحت همراهان بیمار توسط خیران، ارائه تخفیف هتل ها و بیمارستان ها به همراهان بیمار معرفی شده از سوی بیمارستان و واگذاری مدرسه نزدیک بیمارستان بعد از پایان سال تحصیلی به همراهان بیمار از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این خصوص بود.

جرجانی با اشاره به اینکه بحث و تبادل نظر با انجمن و کانون حمایت از بیماران سرطانی استان گلستان به مناسبت هفته سرطان در دستور بعدی این کمیسیون بود، خاطر نشان کرد: با توجه به رتبه بالای گلستان در بیماری سرطان این موضوع باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد چرا که با اصلاح تغذیه می توان تا حدودی از این بیماری پیشگیری کرد.

وی آموزش های لازم در خصوص آسیب ها، پیشگیری و درمان به شهروندان را از مهمترین اولویت ها برای مقابله با این بیماری عنوان کرد و گفت: در این خصوص سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری می تواند از طریق استند، تلوزیون شهری و خانه های فرهنگ آموزش به شهروندان را در دستور کار خود قرار دهد.