به گزارش خبرنگار مهر، ارطغرول ساغلام عصر امروز چهارشنبه بعداز پیروزی تیمش برابر گسترش فولاد در نشست خبری حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی سپس با بیان اینکه امروز این سه امتیاز خیلی به ما کمک می کند، گفت: ما این سه امتیاز را گرفتیم و اگر تیم‌ های پایین تر از ما امتیاز از دست بدهند کاملا جدا می ‌شویم.

ساغلام سپس به هدف تیمش در این بازی اشاره کرد و گفت: امروز برای پیروزی به میدان آمدیم و خوب کار کردیم و پیروز شدیم. از هواداران و بازیکنان تیمم تشکر می کنم.

سرمربی تراکتورسازی با اشاره به اینکه از اول بازی سعی کردیم فوتبال خوبی را ارائه کنیم و به صورت سازمان دهی شده به سمت دروازه حریف حمله کنیم، ادامه داد: برای این موضوع باید صاحب توپ می‌شدیم و امروز بیش از ۸۰ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتیم.

ساغلام با بیان اینکه تیمی که این قدر صاحب توپ است باید موقعیت‌های گلزنی بیشتری خلق کند، ادامه داد: البته به جز یکی، دو صحنه تیم حریف موقعیتی نداشت و در نهایت بازی صبورانه ما نتیجه داد و به برتری رسیدیم.

وی با بیان اینکه اکنون می‌ توانیم خیلی بهتر به بالای جدول نگاه کنیم، گفت: از نظر این که اعتماد به نفس بازیکنان برگردد. پیروزی‌های متوالی اتفاق خوبی است و از طرفی هم از روز یک‌شنبه لیگ قهرمانان آسیا را شروع می ‌کنیم و این سه امتیاز می ‌تواند از نظر روحی و روانی به ما کمک کند.

سرمربی تراکتورسازی با اشاره به اینکه من لیگ ایران را خیلی خوب نمی‌شناختم و هنوز هم به شناخت کافی نرسیدم، ادامه داد: از کاظم محمودی و علیرضا پژمان در این راستا کمک می‌گیرم، امروز زیاد شوت نزدیم.

وی با بیان اینکه در تمرینات خوب شوت می‌زنیم اما این اتفاق در جریان بازی رخ نداد، ادامه داد: برای گل زدن باید شوت زد. در این چند هفته دیدم در لیگ ایران از لحاظ قدرت بین تیم‌های بالا و پائین جدول زیاد فرقی نیست.

ساغلام درباره وضعیت سلمان کرپیچ و فرزاد حاتمی گفت: هر دو بازیکن خیلی خوب هستند. سلمان بازی خوبی است و بازی‌های بهتری را از او خواهیم دید.

وی درباره کیفیت چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز گفت: ما در ورزشگاه امام رضا (ع) روی چمن خیلی خوبی بازی کردیم. این موضوع طبیعی است چون آن ورزشگاه به تازگی تاسیس شده است. هفته قبل در یادگار تمرین کردیم که نسبت به آن موقع چمن خیلی بهتر شده است.

سرمربی تراکتورسازی با اشاره به اینکه گاهی می ‌بینیم در ایران قعر نشین صدرنشین لیگ را شکست داده است، گفت: در مورد گسترش هم به من چیز دیگری گفته بودند اما امروز چیزی که دیدم من را متعجب کرد.

سرمربی تراکتورسازی اظهار داشت: امروز انتظار حضور هواداران بیشتری را داشتم اما ساعت برگزاری مسابقه آن هم در اواسط هفته در حضور تماشاگران تاثیرگذار بود.

وی با بیان اینکه امروز بازی بدی نکردیم، افزود: با صبر و بردباری تا آخر بازی کار کردیم و سعی کردیم از شانس‌مان بهره ببریم.

سرمربی تراکتور با تاکید بر اینکه این باور را دارم که از این به بعد هم بهتر کار خواهیم کرد، گفت: در چنین مسابقاتی که یک بر صفر عقب هستیم و حمله می‌کنیم که گل مساوی را بزنیم خیلی مهم است.

گفتنی است تیم فوتبال تراکتورسازی موفق شد دربی تبریز را به سود خود خاتمه دهد تا با سه امتیاز این دیدار وضعیت بهتری در نیمه پایین جدول پیدا کند.

این دیدار در پایان با برتری ۲ بر یک شاگردان ساغلام به پایان رسید. میلاد زنیدپور(۳۳) برای گسترش، احسان پهلوان(۷۶) و مهدی کیانی(۹۲ - پنالتی) برای تراکتورسازی گل زدند.

ساغلام که در حضور کوتاه مدت خود توانسته تراکتورسازان را به امتیازات خوبی برساند، دومین برد متوالی با این تیم را جشن گرفت تا کمی به وضعیت سرخپوشان در جدول رده بندی سروسامان دهد.

شاگردان ارطغرول ساغلام با کسب این پیروزی، ۲۸ امتیازی شده و موقتا در رده دهم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال قرار گرفتند. تیم گسترش فولاد نیز با ۳۰ امتیاز در رده هفتم ایستاد.