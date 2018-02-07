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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۴۷

پارک کسب وکارهای نوین فضاپایه راه اندازی می‌شود

پارک کسب وکارهای نوین فضاپایه راه اندازی می‌شود

رئیس سازمان فضایی ایران از ایجاد پارک کسب وکارهای نوین فضا پایه در مرکز فضایی ماهدشت به عنوان برنامه‌های آتی این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، مرتضی براری در بازدید از مرکز فضایی ماهدشت کرج گفت: با توجه به ظرفیت ها و زیرساختهای ارزشمند مرکز فضایی ماهدشت، یکی از اولویتهای سازمان فضایی ایران، ارتقاء جایگاه این مرکز فضایی است.

رئیس سازمان فضایی ایران تاکید کرد: این مرکز باید با هدف ارائه خدمات در جهت رفع مشکلات و مسائل کشور مانند مدیریت بلایا، کم آبی، آلودگی هوا، گردو غبار و غیره با استفاده از داده‌های فضایی فعالیتهای خود را توسعه دهد.

براری با تاکید بر لزوم اثرگذار بودن داده‌های دریافتی فضایی در مرکز ماهدشت اظهار داشت: افزایش کیفیت خدمات ارائه شده باعث افزایش سهم سازمان فضایی ایران از بازار و اقتصاد فضایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه از نیروی انسانی بسیار خوبی در این حوزه برخوردار هستیم ادامه داد: باید از مهارت و دانش این نیروی کارآمد در جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در حوزه فضایی، استفاده کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با توجه به اینکه کشور ما در میان ۱۰ کشور بلاخیز دنیا است، ضروری به نظر می رسد که کاربرد فناوری فضایی در مدیریت بلایا مورد توجه قرار گیرد و اطلاعات و داده‌های مناسب با این بلایا اخذ و در اختیار کاربران قرار گیرد.

وی یکی از اهداف و برنامه‌های سازمان فضایی را کاهش تصدی‌گری و افزایش تسهیل‌گری در حوزه فضایی دانست و گفت: ایجاد بستر مناسب برای توسعه کسب وکارهای نوپا و تقویت بخش خصوصی از وظایف و برنامه‌های سازمان فضایی ایران و مرکز فضایی ماهدشت است.

کد مطلب 4222416

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