به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، مرتضی براری در بازدید از مرکز فضایی ماهدشت کرج گفت: با توجه به ظرفیت ها و زیرساختهای ارزشمند مرکز فضایی ماهدشت، یکی از اولویتهای سازمان فضایی ایران، ارتقاء جایگاه این مرکز فضایی است.

رئیس سازمان فضایی ایران تاکید کرد: این مرکز باید با هدف ارائه خدمات در جهت رفع مشکلات و مسائل کشور مانند مدیریت بلایا، کم آبی، آلودگی هوا، گردو غبار و غیره با استفاده از داده‌های فضایی فعالیتهای خود را توسعه دهد.

براری با تاکید بر لزوم اثرگذار بودن داده‌های دریافتی فضایی در مرکز ماهدشت اظهار داشت: افزایش کیفیت خدمات ارائه شده باعث افزایش سهم سازمان فضایی ایران از بازار و اقتصاد فضایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه از نیروی انسانی بسیار خوبی در این حوزه برخوردار هستیم ادامه داد: باید از مهارت و دانش این نیروی کارآمد در جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در حوزه فضایی، استفاده کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با توجه به اینکه کشور ما در میان ۱۰ کشور بلاخیز دنیا است، ضروری به نظر می رسد که کاربرد فناوری فضایی در مدیریت بلایا مورد توجه قرار گیرد و اطلاعات و داده‌های مناسب با این بلایا اخذ و در اختیار کاربران قرار گیرد.

وی یکی از اهداف و برنامه‌های سازمان فضایی را کاهش تصدی‌گری و افزایش تسهیل‌گری در حوزه فضایی دانست و گفت: ایجاد بستر مناسب برای توسعه کسب وکارهای نوپا و تقویت بخش خصوصی از وظایف و برنامه‌های سازمان فضایی ایران و مرکز فضایی ماهدشت است.