فرسودگی۴۰درصد شبکه برق پایتخت/مصرف ۲۵درصد برق تهران توسط دولتی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ حسین صبوری گفت: سامانه ۱۵۲۱ یکی از این طرح هاست که با راه اندازی این سامانه همه خدمات شرکت توزیع برق تهران بزرگ به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک از ابتدای سال ۹۷­ به صورت غیرحضوری ارایه خواهد شد. سامانه مانیتورینگ قرائت از راه دور و انتقال به هنگام پارامترهای الکتریکی، کنترل های منصوب بروی فیدرهای ۲۰ کیلوولت،­ پست های فوق توزیع و راه اندازی مرکز کنترل دوم شبکه ۲۰ کیلوولت امور دیسپاچینگ شمال شرق( مرکز پایش)​ از جمله طرح هایی است که امروز به بهره برداری رسید.

صبوری افزود: از دیگر طرح های شاخص این شرکت توسعه و بهینه سازی پست فشار متوسط و شبکه توزیع راه اندازی و بهره برداری از ۲۲۰ دستگاه پست اتوماسیون­­، توسعه و نوسازی تجهیزات عیب یابی، کابل شبکه های فشار متوسط و ضعیف، توسعه و نوسازی خودروهای مانور ۲۰ کیلوولت، احداث و بهینه سازی ۴۴ کیلومتر خط شبکه فشار متوسط، ۵۲۸ کیلومتر خط شبکه فشار ضعیف و ۱۶۵ دستگاه پست فشار متوسط خرید، نصب، راه اندازی ۵ دستگاه عیب یابی کابل شبکه های فشار ضعیف و دو دستگاه فشار متوسط، خرید و تجهیز ۲۴ دستگاه خوردروهای­ مانور ۲۰ کیلوولت است.

در این مراسم­ ­­قائم مقام وزیر نیرو ، استاندار و فرماندار تهران، مدیران و معاونان حوزه ستادی و مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران حضور دارند.

۲۵ درصد برق تهران را دستگاه های دولتی مصرف می کنند

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: دستگاه های دولتی مستقر در تهران بزرگ،​ ۲۵ درصد برق­ این شهر را مصرف می کنند.

حسین صبوری در مراسم افتتاحیه بهره برداری از ۸ طرح شاخص برق در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، افزود: در زمان پیک مصرف تابستان،­ ۵درصد رشد مصرف نسبت به سال گذشته داشتیم و میزان مصرف به ۴ هزارو ۷۰۰ مگاوات رسید که پیش بینی می کنیم در پیک مصرف سال­ آینده به ۵ هزار مگاوات برسد.

وی­ از استاندار تهران که در این مراسم حضور داشت خواست:­ تهران به عنوان نماد حاکمیت برای صرفه جویی در مصرف برق پیشقدم شود و ۲۰درصد مصارف دستگاه های دولتی که­ ­قانون آن را مشخص کرده­ است، ­از انرژی های تجدیدپذیر تامین شود.­به این ترتیب ۱۰ درصد از مصارف برق کاهش می یابد.

صبوری با اشاره به اینکه در چندسال اخیر اوج مصرف برق از شب به روز منتقل شده است، گفت: ۵۰ درصد مصرف برق دستگاه های دولتی مربوط به وسایل سرمایشی است و در شهر تهران ۵۰ مرکز حیاتی وجود دارد و سالانه هزار همایش در این شهر برگزار می شود که زیرساخت برگزاری همه آنها برق است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران اظهار داشت: علاوه بر محدودیت های منابع مالی در شهر تهران،​ فضای کار ( زمین ) لازم برای اجرای­ طر های برقی­ نداریم،­ که از استاندار برای مدیریت شهری و اجرای طرح های برقی تقاضای کمک می کنیم.

وی گفت: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، یکی از بزرگ ترین شرکت های توزیع برق در خاورمیانه و همچنین بزرگترین شرکت توزیع برق کشور است که ۱۰درصد فروش برق کشور در این شرکت انجام­ و­ ۱۵درصد برق کشور، در تهران مصرف می شود.

صبوری­ با اشاره به اینکه ۴.۵ میلیون مشترک برق در محدوده شرکت توزیع برق تهران بزرگ وجود دارد، افزود: سالیانه ۱۵۰ هزار مشترک به این تعداد اضافه می شود، که تلاش می کنیم تدابیر لازم برای تامین برق مطمئن را بیاندیشیم.

وی با تاکید بر اینکه­­ ۴۰درصد شبکه برق تهران دارای قدمت زیادی هستند، گفت: ­­این شرکت ­رتبه­ نخست­­ کاهش تلفات برق را کسب کرده است و تا پایان امسال میزان تلفات برق به ۶.۷ درصد می رسد.

۵هزارو ۳۰۰ طرح وزارت نیرو کلنگ زنی و بهره برداری شد

قائم مقام وزیر نیرو گفت: در دهه مبارک فجر ۵ هزار و ۳۰۰ طرح وزارت نیرو در حوزه آب و برق به بهره برداری رسید که ارزش این طرح ۵ هزارمیلیارد تومان است.

ستار محمودی­ در این مراسم اظهار داشت: متخصصان وزارت نیرو مثال خوبی برای همه افراد متخصص هستند چون کار در حوزه آب و برق به گونه ای است که آدم هایی که عاشق حرفه خود هستند، باید کار را با حیثیت خود گره بزنند. در استان تهران نیازمند توسعه انرژی های نو هستیم ، که موجب پایداری خدمات و رعایت پدافند غیرعامل می شود. مدیریت مصرف نیز باید از دستگاه های تولید کننده شروع شود و در بخش دوم مشترکان مدیریت مصرف را رعایت کنند که با دریافت اطلاعات و خدمات رسانی در این عرصه می شود مدیریت مصرف را اجرا کرد.

استاندار تهران نیز در این مراسم گفت:­ به ۸ میلیون نفر جمعیت تهران برق رسانی می شود و انرژی لازم برای چرخیدن چرخ صنعت هم تامین می شود­ و این شرکت ،­ بزرگترین تامین برق کشور است.