فرسودگی۴۰درصد شبکه برق پایتخت/مصرف ۲۵درصد برق تهران توسط دولتی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ حسین صبوری گفت: سامانه ۱۵۲۱ یکی از این طرح هاست که با راه اندازی این سامانه همه خدمات شرکت توزیع برق تهران بزرگ به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک از ابتدای سال ۹۷ به صورت غیرحضوری ارایه خواهد شد. سامانه مانیتورینگ قرائت از راه دور و انتقال به هنگام پارامترهای الکتریکی، کنترل های منصوب بروی فیدرهای ۲۰ کیلوولت، پست های فوق توزیع و راه اندازی مرکز کنترل دوم شبکه ۲۰ کیلوولت امور دیسپاچینگ شمال شرق( مرکز پایش) از جمله طرح هایی است که امروز به بهره برداری رسید.
صبوری افزود: از دیگر طرح های شاخص این شرکت توسعه و بهینه سازی پست فشار متوسط و شبکه توزیع راه اندازی و بهره برداری از ۲۲۰ دستگاه پست اتوماسیون، توسعه و نوسازی تجهیزات عیب یابی، کابل شبکه های فشار متوسط و ضعیف، توسعه و نوسازی خودروهای مانور ۲۰ کیلوولت، احداث و بهینه سازی ۴۴ کیلومتر خط شبکه فشار متوسط، ۵۲۸ کیلومتر خط شبکه فشار ضعیف و ۱۶۵ دستگاه پست فشار متوسط خرید، نصب، راه اندازی ۵ دستگاه عیب یابی کابل شبکه های فشار ضعیف و دو دستگاه فشار متوسط، خرید و تجهیز ۲۴ دستگاه خوردروهای مانور ۲۰ کیلوولت است.
در این مراسم قائم مقام وزیر نیرو ، استاندار و فرماندار تهران، مدیران و معاونان حوزه ستادی و مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران حضور دارند.
۲۵ درصد برق تهران را دستگاه های دولتی مصرف می کنند
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: دستگاه های دولتی مستقر در تهران بزرگ، ۲۵ درصد برق این شهر را مصرف می کنند.
حسین صبوری در مراسم افتتاحیه بهره برداری از ۸ طرح شاخص برق در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، افزود: در زمان پیک مصرف تابستان، ۵درصد رشد مصرف نسبت به سال گذشته داشتیم و میزان مصرف به ۴ هزارو ۷۰۰ مگاوات رسید که پیش بینی می کنیم در پیک مصرف سال آینده به ۵ هزار مگاوات برسد.
وی از استاندار تهران که در این مراسم حضور داشت خواست: تهران به عنوان نماد حاکمیت برای صرفه جویی در مصرف برق پیشقدم شود و ۲۰درصد مصارف دستگاه های دولتی که قانون آن را مشخص کرده است، از انرژی های تجدیدپذیر تامین شود.به این ترتیب ۱۰ درصد از مصارف برق کاهش می یابد.
صبوری با اشاره به اینکه در چندسال اخیر اوج مصرف برق از شب به روز منتقل شده است، گفت: ۵۰ درصد مصرف برق دستگاه های دولتی مربوط به وسایل سرمایشی است و در شهر تهران ۵۰ مرکز حیاتی وجود دارد و سالانه هزار همایش در این شهر برگزار می شود که زیرساخت برگزاری همه آنها برق است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران اظهار داشت: علاوه بر محدودیت های منابع مالی در شهر تهران، فضای کار ( زمین ) لازم برای اجرای طر های برقی نداریم، که از استاندار برای مدیریت شهری و اجرای طرح های برقی تقاضای کمک می کنیم.
وی گفت: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، یکی از بزرگ ترین شرکت های توزیع برق در خاورمیانه و همچنین بزرگترین شرکت توزیع برق کشور است که ۱۰درصد فروش برق کشور در این شرکت انجام و ۱۵درصد برق کشور، در تهران مصرف می شود.
صبوری با اشاره به اینکه ۴.۵ میلیون مشترک برق در محدوده شرکت توزیع برق تهران بزرگ وجود دارد، افزود: سالیانه ۱۵۰ هزار مشترک به این تعداد اضافه می شود، که تلاش می کنیم تدابیر لازم برای تامین برق مطمئن را بیاندیشیم.
وی با تاکید بر اینکه ۴۰درصد شبکه برق تهران دارای قدمت زیادی هستند، گفت: این شرکت رتبه نخست کاهش تلفات برق را کسب کرده است و تا پایان امسال میزان تلفات برق به ۶.۷ درصد می رسد.
۵هزارو ۳۰۰ طرح وزارت نیرو کلنگ زنی و بهره برداری شد
قائم مقام وزیر نیرو گفت: در دهه مبارک فجر ۵ هزار و ۳۰۰ طرح وزارت نیرو در حوزه آب و برق به بهره برداری رسید که ارزش این طرح ۵ هزارمیلیارد تومان است.
ستار محمودی در این مراسم اظهار داشت: متخصصان وزارت نیرو مثال خوبی برای همه افراد متخصص هستند چون کار در حوزه آب و برق به گونه ای است که آدم هایی که عاشق حرفه خود هستند، باید کار را با حیثیت خود گره بزنند. در استان تهران نیازمند توسعه انرژی های نو هستیم ، که موجب پایداری خدمات و رعایت پدافند غیرعامل می شود. مدیریت مصرف نیز باید از دستگاه های تولید کننده شروع شود و در بخش دوم مشترکان مدیریت مصرف را رعایت کنند که با دریافت اطلاعات و خدمات رسانی در این عرصه می شود مدیریت مصرف را اجرا کرد.
استاندار تهران نیز در این مراسم گفت: به ۸ میلیون نفر جمعیت تهران برق رسانی می شود و انرژی لازم برای چرخیدن چرخ صنعت هم تامین می شود و این شرکت ، بزرگترین تامین برق کشور است.
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