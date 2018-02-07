بهره گیری از مشارکت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح ۱۵ طرح صنعتی چهارمحال و بختیاری به مناسبت دهه فجر با اشاره به اینکه بهره گیری از مشارکت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت:اگر تمام اعتبارات استان در بخش اشتغال هزینه شود باز هم مشکل اشتغال حل نخواهد شد.

وی بیان کرد: باید از توان بخش خصوصی برای ایجاد سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در سطح استان حرکت کرد.

ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه ضروری است.

وی بیان کرد: در حال حاظر ظرفیت های بسیار زیادی در چهارمحال و بختیاری برای سرمایه گذاری وجود دارد که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه کارآفرینی در جامعه ضروری است، ادامه داد: باید از ظرفیت جوانان با استعداد برای توسعه کارآفرینی در جامعه بهره برد.

وی تاکید کرد: باید شرکت های دانش بنیان حمایت شوند تا زمینه برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که باید از ظرفیت های مختلف در مسیر توسعه استان بهره گرفت.

وی در ادامه بیان کرد: نباید در جامعه یاس و ناامیدی تزریق شود.