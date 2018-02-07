ایران امروز تاثیرگذارتر از هر زمان دیگر به راه خود ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه روحانیت مبارز به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

اینک در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، انقلابی دوران ساز، باعظمت و اقتدار آفرین ایران با انقلاب اسلامی هویتی تازه یافت، ملت متمدن ایران شکوه و مجد گذشته خود را بدست آورد، در اسلام روحی جدید و خونی تازه جریان پیدا کرد.

استقلال حقیقی و کامل استوار شده و دشمنان سلطه گر، ناکام از نقشه ها، توطئه ها و عملیات خود انگشت حسرت به دهان گرفته اند.

آزادی، این گمشده تاریخی به همت و ایثار و مقاومت شما مردم اینک در اختیار ما است. ما آزادانه انتخاب می کنیم، آزادانه تصمیم می گیریم، آزادانه اقدام می کنیم و آزادانه نقد می کنیم. ایران اسلامی امروز بهترین روزهای خود را در عرصه استقلال و آزادی تجربه می کند.

پیشرفت های خیره کننده ای در عرصه های علمی، فناوری، امنیتی، نظامی، عمرانی، رسانه ای، هنری، بین المللی و غیره بدست آمده که باید با عزم و تلاش همگانی نسبت به حفظ و ارتقاء آن ها کوشش کنیم.

از طرفی جامعه ی عزیز ما با مشکلات و کمبودهائی روبرو هستند که باید هوشمندانه آنها را ارزیابی و چاره جوئی و درمان کنیم که بی شک با اتکاء به قدرت لایزال مردم و توانائی ها و پیشرفت های موجود و اعتماد به نسل جدید و جوانان برومندمان و تحت هدایت های مقام معظم رهبری و تلاش بیشتر دست اندرکاران و با توکل به خداوند متعال بر انجام آنها قادریم. إنه خیر ناصر و معین

ملت بزرگ ایران

انقلابی با این همه دستاورد و تأثیرگذاری و تحول آفرینی بدون تردید با دشمنی های روز افزون و کینه ها و خشم های پیدا و پنهان روبرو است و نزدیک به نیم قرن است که جمهوری اسلامی ایران در بزرگ ترین جدال تاریخی و کشمکش حق و باطل قرار گرفته است و به لطف و عنایت خداوند متعال علی رغم همه فراز و فرودها، تلخی و شیرینی ها، پیروزی و شکست ها، امروز سربلندتر، مقتدرتر و تأثیرگذارتر از هرزمان دیگر به راه خود ادامه می دهد. الحمدلله اولاً و آخراً

جامعه روحانیت مبارز و روحانیت معظم سراسر کشور همراه و همدل و هم زبان با قاطبه ی ملت شریف ایران در راهپیمائی یوم الله بیست و دوم بهمن ماه شرکت می کنند و ندای عزت، سربلندی، وحدت، مقاومت ومبارزه با فقر و فساد و دشمنان انسانیت، اسلام و ایران سرخواهند داد. إن شاء الله