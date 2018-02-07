پرسپولیس یک قدم به سمت قهرمانی برداشت/ حریف را آنالیز کرده بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ شامگاه امروز پس از پیروزی تیمش در برابر صنعت نفت در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: بابت کسب این پیروزی شیرین خیلی خوشحال هستم. از نحوه بازی بازیکنانم در این بازی هم خوشحالم و این پیروزی را به همه هواداران و بازیکنان خود تبریک می گویم.

وی افزود: این بازی، بهترین پیش بازی ما برای حضور در رقابت های جام باشگاه های آسیا است ضمن اینکه ما با کسب این پیروزی یک قدم بزرگ به سمت قهرمانی برداشتیم.

ایوانکوویچ ادامه داد: امیدوارم که ما در بازی های بعدی نیز این شیوه بازی امروز خود را تکرار کنیم تا بتوانیم در برابر سایر تیم ها نیز موفق باشیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در خصوص اینکه نتیجه چنین نتیجه ای در آبادان را می کرد نیز گفت: با تمام احترامی که برای تیم صنعت نفت آبادان قائل هستم ولی این نتیجه نه روی ضعف بازی حریف که روی بازی خوب ما رقم خورد. ما بازی قبلی آنها در اهواز را آنالیز کرده بودیم و به نقاط قوت و ضعف آنها پی برده بودیم. آنها چند بازیکن سریع داشتند که باید آنها را کنترل می کردیم.

ایوانکوویچ تصریح کرد: ما دو بازی زیبا و سخت در برابر صنعت نفت در لیگ برتر و جام حذفی داشتیم که خوب بازی کرده بودیم ولی در بازی جام حذفی، شانس آنها در زدن ضربات پنالتی بهتر بود و موفق به حذف ما شدند.

وی با اشاره به اینکه از پس فشردگی بازی های پرسپولیس بیشتر می شود، بیان کرد: در روزهای آینده ممکن است ما هر چهار روز یک بار به میدان برویم ولی باید با این شرایط کنار بیائیم. البته ما در این بازی نشان دادیم که نیمکت خوبی داریم و در هر بازی بازیکنان به خوبی خود را نشان می دهند.

ایوانکوویچ در خصوص اینکه تا چه اندازه برای این بازی صنعت نفت را آنالیز کرده بودید، گفت: ما قبل از هر بازی، حریف را آنالیز می کنیم و این موضوع فقط برای صنعت نفت آبادان نیست ضمن اینکه ما پیش از این دو بار با این تیم روبرو شده بودیم و شناخت کافی از این تیم داشتیم از سوی دیگر بازی آنها در برابر فولاد در اهواز را هم به خوبی آنالیز کرده بودیم.

وی افزود: البته پرسپولیس فقط به دنبال بازی خود و پیروزی است. قبل از هر بازی نقاط قوت و ضعف تیم مقابل را به بازیکنان اعلام می کنم و فیلم تیم ها را مشاهده می کنیم و این خود بازیکنان هستند که به درک درستی ار حریف دست پیدا می کنند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران عنوان کرد: تیم ما قهرمان ایران است و ما تاکتیک خود را با حریف تطبیق نمی کنیم بلکه به دنبال بازی خود و کسب پیروزی هستیم.

ایوانکوویچ در پاسخ به سئوال یک خبرنگار در خصوص عدم بازی دادن به مسلمان با وجود نا آمادگی نوراللهی نیز گفت: نوراللهی آماده است. شما از کجا می دانید که وی آماده نیست؟ ایا شما در تیم ما آدم دارید که به شما گزارش می دهد؟ نوراللهی مدام با ما تمرین کرده است ضمن اینکه من به همه بازیکنان خودم اطمینان کامل دارم.