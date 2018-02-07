به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی شاهرودی با دعوت از ملت انقلابی ایران برای حضور در جشن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: مردم در صحنه راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا می‌کنند و مجدداً اقتدار خودشان و پیروی از رهبری را نشان می‌دهند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آحاد مردم را به حضور گسترده در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن فراخواند و ادامه داد: پیروزی انقلاب اسلامی بر نظام طاغوت و استکبار جهانی کل معادلات سیاسی استکباری را که بر منطقه حاکم بود و هنوز هم در خیلی از کشورهای منطقه پابرجاست به هم زد و مردم را بیدار و اثبات کرد که می‌شود با اراده و وحدت و حضور فعال مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی بر طاغوت‌ها و قدرت‌های استکباری هرچند تا بُن دندان مسلح به اسلحه و امکانات باشند، پیروز شد و فائق آمد.

وی با اشاره به برکات انقلاب شکوهمند اسلامی گفت: این کار ملت عزیز و شریف ما برای اولین بار در زمان معاصر تحولی در کل منطقه ایجاد کرد بعد از آن کل منطقه بیدار شد و بیداری اسلامی در همه جای جای جهان اسلام شکل گرفت. مقابله با استکبار و مقاومت در مقابل رژیم منحوس صهیونیستی، تبدیل به یک فرهنگ سیاسی و اصل اساسی در منطقه و جهان شده است و این از برکات جمهوری اسلامی و این انقلاب بزرگ است.

آیت الله هاشمی شاهرودی با تشبیه پیروزی بزرگ ملت ایران بر نظام ستمشاهی به معجزه ای الهی گفت: ملت عزیز ما به رهبری امام راحل که مردی صالح و الهی بود، این کار مهم را که حقیقتا شبه‌ معجزه‌ای در تاریخ معاصر بود، به انجام رساند و پس از امام نیز با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری اهداف انقلاب را دنبال کرده است و این کار قهراً کل نظام سلطه و استکبار را در منطقه به هم ریخت و آنها از همان ابتدا شروع به دشمنی به شکل‌های گوناگون کردند. دشمنی‌های نظامی، امنیتی، و جنگ هشت ساله که صدام خبیث را مسلح و تحریک کردند که آن هم شکست خورد.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی با اشاره به پیروزی های جبهه مقاومت گفت: امسال هم چون این‌ها بر سر مسأله داعش شکست خوردند و مقاومت پیروز شد و در هر جا که مقاومت مردمی بوده و ایران این مقاومت را حمایت و پشتیبانی کرده و آن‌ها را بوسیله اهداف امام و اهداف انقلاب و آرمان‌های بلند اسلامی پیدا کرده، آن‌ها سعی کردند به نوعی این را به هم بزنند که نشد و جمهوری اسلامی موفق شد که با حمایت از مردم انقلاب در آن منطقه، مردم را پیروز کند و آن‌ها شکست بخورند و دیدید که داعش در عراق شکست خورد و در سوریه شکست خورد، در یمن در حال شکست خوردن است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بحمدلله مردم ما بصیر و آگاه هستند و می‌دانند که این انقلاب هویت آن‌ها است و انقلاب افتخار آن‌ها و منشأ اقتدار آن‌ها و اقتدار اسلام در منطقه هست و بیداری اسلامی در منطقه شده و هست و خواهد شد. انشاء‌الله امسال بیش از سال‌های گذشته در سی‌ونهمین سالگرد انقلاب اسلام، مردم در صحنه حضور پیدا می‌کنند و مجدداً اقتدار خودشان و پیروی از رهبری را نشان می‌دهند و اعتقاد و ایمان‌شان را به نظام، اسلام و آرمان‌های انقلابی و اسلامی بیش از پیش به دنیا ثابت می‌کنند و پاسخ محکمی هم به یاوه گویی‌های ترامپ و امثال ترامپ خواهند داد.