اختصاص ۱۸ هزار میلیارد تومان برای رونق صنعت/ احیای بافت فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت غروب چهارشنبه در حاشیه آیین بهره‌برداری از یکی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک شکوهیه در جمع خبرنگاران گفت: سرمایه‌گذاری‌ها و راه‌اندازی خط تولید باید مطابق با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی باشد.

وی با تأکید بر اینکه نمایندگان عالی دولت در استان‌ها مدام باید نیازها و مشکلات بخش تولید را رصد کنند، افزود: با خوداتکایی عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور شکوفا می‌شود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف گام‌های بزرگی برداشته است، گفت: خوشبختانه ما در همه عرصه‌های علمی، فناوری، اقتصادی و اجتماعی و... صاحب ایده و دستاوردهای خوبی هستیم.

احیای بافت فرسوده توسط رئیس جمهور

وی با اشاره به این مطلب که دولت برای رونق و تحرک اقتصادی و ایجاد و احیای فرصت‌های شغلی برنامه‌ریزی کرده است، گفت: دولت ۱۲ برنامه اجرایی برای ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال ۹۷ دارد.

نوبخت یکی از مهم‌ترین برنامه دولت را احیای بافت‌های فرسوده و ساماندهی به مناطق مسکونی آسیب پذیر عنوان کرد و افزود: نخستین گام این برنامه توسط رئیس جمهور در زمینه احیای بافت‌های فرسوده رقم می‌خورد و ۵۰ هزار واحد مسکونی در مناطق شهری و ۵۰ هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی کشور با اعطای تسهیلات یارانه‌ای به افراد نوسازی می‌شود.

وی توسعه و ارتقای ناوگان‌های درون و برون شهری را از دیگر برنامه‌های اولویت‌دار دولت اعلام کرد و گفت: در بخش‌های کشاورزی در سه برنامه پرورش ماهی در قفس، احیای اراضی کشاورزی و توسعه کشت گلخانه‌ای و دیگر صنایع وابسته به این حوزه برنامه‌های مفصلی داریم.

معاون رئیس جمهور، احیا و ارتقای ظرفیت واحدهای تولیدی را مهم ارزیابی کرد و گفت: بیش از ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

رشد غیر نفتی به بیش از ۶ درصد رسیده است

وی از توسعه طرح‌های عمرانی با اختصاص ۴۲ هزار میلیارد تومان خبر داد و ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال جاری با مدیریت درست منابع و ارائه تسهیلات متنوع رشد غیر نفتی کشور به بیش از ۶ درصد رسیده است.

نوبخت با تأکید بر اینکه در سال ۹۷ تسهیلات بهتری را در اختیار تولیدکنندگان خواهیم گذاشت، افزود: با رشد ۶ درصدی سال جاری توانستیم زمینه اشتغال ۷۹۵ هزار نفر در کشور را فراهم کرده و حتی ۱۸۱ هزار نفر که بیکار شده بودند مجددا مشغول به کار شدند.

نوبخت با بیان اینکه انقلاب اسلامی مدیون رشادت‌ها و خون ارزشمند ملت ایران در طول تاریخ است، ادامه داد: برنامه‌های ۱۲ گانه دولت برای ایجاد اشتغال با تنظیم آیین‌نامه‌های لازم با قوت کافی اجرا خواهد شد و افق روشنی را بیش بینی می‌کنیم.