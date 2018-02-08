به گزارش خبرنگار مهر، محمود سیجانی غروب چهارشنبه در آیین افتتاحیه ۵ پروژه صنعتی قم که به مناسبت دهه فجر و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده مردم قم در مجلس، استاندار قم و دیگر مدیران استانی برگزار شد، گفت: همزمان با دهه فجر امسال ۵ طرح صنعتی به بهرهبرداری رسید که حدود ۲۰۰ نفر اشتغالزایی مستقیم داشته است.
وی از سرمایهگذاری ۱۲۵ میلیارد تومانی برای طرحهای مذکور خبر داد و گفت: خوشبختانه طرحهای صنعتی به بهرهبرداری رسیده همگی دارای ظرفیت دانش بنیان شدن دارند.
صنعت قم پیشرفته است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با بیان اینکه قم هم اکنون ۲۳۹۰ واحد صنعتی فعال با ظرفیتهای تولیدی مختلف دارد، گفت: البته ۲۹۰ واحد راکد داریم که طرح احیا و راهاندازی آنها کلید خورده است.
وی با تأکید بر اینکه ادامه فعالیتهای برخی واحدهای تولیدی توجیه ندارد، گفت: برخی از واحدهای تعطیل شده به دلایلی مانند آلایندگی، فرسودگی، نداشتن توجیه اقتصادی و اشباع بازار لزومی برای تداوم فعالیت ندارند.
سیجانی با بیان اینکه میزان سرمایهگذاری در واحدهای تولیدی فعال استان به بیش از ۴۰۷۰ میلیارد تومان میرسد، گفت: خوشبختانه واحدهای صنعتی استان تاکنون بیش از ۵۳ هزار و ۸۰۰ نفر اشتغالزایی مستقیم داشته است.
در قم واحد تولیدی بحرانی نداریم
وی با اعلام اینکه در قم واحد تولیدی بحرانی نداریم، گفت: قم به دلیل اینکه بیشتر دارای واحدهای صنعتی کوچک و مانند برخی از استانها فاقد واحدهای صنعتی قدیمی و فرسوده است بنابراین در خط تولید به مرحله ورشکستگی تام و بحران زده نرسیده است.
شایانذکر است در طول دهه فجر سال جاری ۱۴۶ پروژه مختلف عمرانی و صنعتی با سرمایهگذاری ۴۹۲ میلیارد تومان در قم به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
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