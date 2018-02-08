انجمن حمایت از زندانی های دامغان نیازمند کمک‌ خیران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی گلی شامگاه چهارشنبه در آیین اختتامیه دورههای آموزشی پیشگیری از طلاق و ارتقای مهارتهای زندگی (ویژه خانوادههای زندانیان دامغان) به میزبانی تالار پذیرایی جوان این شهر بابیان اینکه انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان میکوشد تا کمکهای خیران را به منظور رفع مشکلات خانواده زندانیان جذب کند، ابراز داشت: این انجمن هیچ گونه پشتوانه مالی و حمایتی ندارد و تنها از محل جذب کمکهای مردمی و خیران اداره می شود.
وی بابیان اینکه انجمن حمایت از زندانیان نقطه عطفی برای رفع گرفتاریهای محرومان است، افزود: تحقیقات نشان داده است اکثر زندانیان و خانواده آنان نیازمند حمایت هستند لذا باید در راستای کاهش جرم اقدامات موثرتری صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب دامغان بابیان اینکه سیاست اصلی دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی است، ابراز داشت: انجمن حمایت از زندانیان دامغان در راستای بیانات مقام معظم رهبری و مسئولان قضایی در راستای کمکهای اقتصادی، مالی، فرهنگی، آموزشی همه ساله اقدامات موثری به این قشر آسیبپذیر ارائه میدهد.
گلی در ادامه تصریح کرد: انجمن حمایت از زندانیان دامغان در طی سال حمایتهای اقتصادی و مالی قابل توجهی به زندانیان و خانوادههای آنها انجام میدهد که توزیع سبد کالا، برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی برای خانوادههای زندانیان و هدایای نقدی در آستانه فرارسیدن نوروز بخشی از خدمات صورت گرفته این نهاد به شمار میرود.
وی بابیان اینکه در اسلام زندان امری نکوهیده و مذموم است، افزود: باید اقدامات در راستای کاهش دغدغه خانواده زندانی ها باشد چراکه حمایت آنها میتواند از بروز آسیبهای اجتماعی بیشتر جلوگیری کند لذا انتظار میرود تا خیران و کارشناسان روانشناسی در این مقوله ورود بیشتری داشته باشند.
نظر شما