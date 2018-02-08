مردم ارزش بالای انقلاب اسلامی را در ۲۲ بهمن نشان می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری شامگاه گذشته در مراسم افتتاحیه بازسازی امامزاده سید صالح ایذه با اشاره به اینکه حضرت فاطمه (س) نماد اسلام ناب محمدی است، اظهار کرد: امامزاده ها در زمان حیات خود مظلومانه زندگی کردند و غالبا توسط حکام و خلفای بنی امیه و بنی عباس در به در شده و بسیاری از آنها به شهادت رسیدند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان با اشاره به اینکه اگر شهدای مدافع حرم نبودند همه می دانیم داعشی ها کجا بازی می کردند، تأکید کرد: باید قدر انقلاب را بدانیم که چه برکاتی برای اسلام، مسلمین و عزتمندی ملت ایران داشته است.

وی ادامه داد: ملت ایران قدر و ارزش این انقلاب را می بیند و در روز ۲۲ بهمن با راهپمایی میلیونی این معرفت را عملا نشان می دهند.

آیت الله حیدری با اشاره به فعالیت های مستمر انقلاب اسلامی برای ترویج اسلام بیان کرد: در طول انقلاب هیچ قوم و جمعیتی مثل ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران نتوانسته به اسلام ناب و اهل بیت (ع) خدمت کند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان در پایان گفت: انقلاب اسلامی ایران منشأ تحولات عظیم در بخش های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در منطقه و دنیا شده است.