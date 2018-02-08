ساخت۱۰ مجتمع خدماتی و رفاهی درگیلان/مکان یابی اصل مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نازک کار پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه افتتاح مجتمع خدماتی، تفریحی و رفاهی در بخش تولمات شهرستان صومعه سرا، بهره بردای از این پروژه ها را نشان از خدمات رسانی نظام به ملت برشمرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان با بیان اینکه در حوزه راه ها در گذشته موضوعاتی همانند آسفالت، پل و علائم و تجهیزات مطرح بود، افزود: در حال حاضر به تناسب نوع استفاده از طول مسیر، مبلمان جاده نیز بیش از گذشته مطرح است.

فعالیت ۱۳ مجتمع خدماتی و رفاهی در گیلان

وی احداث و راه اندازی مجتمع های رفاهی و خدماتی را یکی از شاخص تر این موارد در حوزه مبلمان جاده ای برشمرد و گفت: راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز در این حوزه فعالیت های خوبی انجام داده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان بااشاره به افتتاح این مجتمع خدماتی و رفاهی، خاطرنشان کرد: این مجتمع سیزدهمین مجتمع خدماتی و رفاهی در سطح استان گیلان ایت.

وی با بیان اینکه ۱۱ مورد این مجتمع ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تنها دو مورد با استفاده از تسهیلات دولتی ساخته شده است، تصریح کرد: ۱۰ مجتمع دیگر در دست ساخته و پنج مجتمع نیز در حال طی کردن مراحل کسب مجوز هستند.

نازک کار با اشاره به بهره برداری از فاز نخست این مجتمع در حال حاضر، یادآورشد: با بهره برداری از این فاز برای ۱۸ نفر به صورت مستقیم و برای ۵۱ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی شده است.

به گفته این مسئول با توجه به گردشگرپذیر بودن استان گیلان، مکان یابی درست برای احداث مجتمع های خدماتی و رفاهی و همچنین استاندارسازی خدمات بسیار حائز اهمیت است.

ارائه خدمات مناسب نقش موثر در جذب مسافر به مجتمع های خدماتی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان در ادامه این مراسم اظهار کرد: ایجاد جایگاه های عرضه سوخت تنها یک بخش از خدماتی است که در این مجتمع ها ارائه می شود.

علی اصغر عباسی با بیان اینکه در سال های اخیر تلاش شده تا مجتمع ها از بحث فقط جایگاه خارج و به سمت ارائه سایر خدمات به مصرف کنندگان باشند، افزود: آنچه که سبب می شود امروز راننده و مسافر از مسیر جاده ای خارج شوند دیگر تنها موضوع تأمین سوخت نبوده بلکه خدماتی است که توسط این جایگاه ها ارائه می شود.

وی در ادامه به ویژگی های این جایگاه اشاره کرد و گفت: این جایگاه دارای چهار مخزن با ظرفیت ۴۵ هزار لیتر و ذخیره سازی ۱۸۰ هزار لیتر سوخت را دارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان با بیان اینکه اگر این مجتمع تکمیل شود این جایگاه توانایی عرضه ۲۴۰ هزار لیتر سوخت را خواهد داشت، یادآورشد: با توجه به ظرفیت، این جایگاه جزء جایگاه های دارای بازده بالا در استان است.

وی همچنین به اعتبار هزینه شده در این جایگاه نیز اشاره کرد و گفت: در مجموع برای فاز نخست این جایگاه چهار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که دو میلیارد آورده خود سرمایه گذار و دو میلیارد نیز تسهیلات بانکی است.