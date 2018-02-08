مشکلات ترافیکی شهر همدان تردد خودروهای امدادی را کند کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه کمیسیون نظارت حقوقی و اداری شورای شهر همدان که با حضور معاون حقوقی فرمانده انتظامی استان همدان و اعضای کمیسیون برگزار شد، با اشاره به معضلات و مشکلات ترافیکی گفت: مشکلات ترافیکی بر معضلات دیگر از جمله تردد خودروهای امداد تاثیر گذار بوده و باعث بروز دیگر مشکلات می شود و بر این اساس اجرای طرح های ترافیکی در برنامه های شورا و شهرداری قرار گرفته است.

مولوی به ترافیک محوطه میدان آرامگاه بوعلی اشاره کرد و افزود: رفع این معضل با تاکید شورای شهر در دستور کار شهرداری قرار گرفته و ساختمان شهرداری که در اختیار نیروی انتظامی است مکان مناسبی برای اجرای پارکینگ عمومی است.

مولوی به توافقات شهرداری و نیروی انتظامی در خصوص تخلیه و تحویل این ساختمان اشاره کرد و یادآور شد: طبق این توافق مصوب شد که ساختمان تخلیه و به شهرداری تحویل داده شود.

وی تاکید کرد: اعیانی های صورت گرفته توسط شهرداری برای نیروی انتظامی جبران می شود.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و امور مالی شورای شهر همدان نیز از ترافیک به عنوان یکی از معضلات شهر همدان یاد کرد و گفت: ترافیک علاوه بر معضل مدیریت شهری، از معضلات و هنجارهای اجتماعی امنیتی نیز محسوب می شود که باید در راستای رفع آن اقدام شود.

حسین قراباغی اضافه کرد: اگر ترافیک روان نشود بسیاری از مشکلات را به دنبال خود خواهد داشت که از جمله آنها کندی خدمات دهی به شهروندان به ویژه در انتقال بیماران توسط خودروهای امدادی مثل آمبولانس ها خواهد بود.

قراباغی با اشاره به ترافیک سنگین در اطراف میدان آرامگاه بوعلی یادآور شد: سیاست گذاری شورا در این زمینه ایجاد پارکینگ عمومی در این نقطه از شهر است چرا که این نقطه از شهر آبروی همدان محسوب می شود.

شهردار همدان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه همدان از امن ترین شهرهای کشور است، گفت: امنیت موجود حاصل فداکاری و عملکرد نیروهای خدوم و زحمتکش انتظامی استان است که باید قدردان این امنیت و تلاش این قشر بود.

عباس صوفی شهرداری و نیروی انتظامی را دو ارگان لازم و ملزوم هم دانست و افزود: امنیت مهمترین مقوله یک شهر سالم است لذا رفع معضلات و مشکلاتی که سلامت شهر را با خطر مواجه می کند ضروری است.

صوفی با بیان اینکه انتظار می رود موضوع ساختمان شهرداری که در اختیار نیروی انتظامی است حل شود، گفت: با توجه به سیاست گذاریهای صورت گرفته و تاکیدات اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان شهری؛ تحویل هر چه سریعتر این ساختمان و احداث پارکینگ در این مجموعه مدنظر است.