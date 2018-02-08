لزوم بازنگری در تعرفه های آزمایشگاهی و پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی خاتمی، در مورد اظهارات عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاه های تشخیص طبی ایران مبنی بر اینکه ثابت ماندن تعرفه های آزمایشگاهی این مراکز را در سال آینده دچار بحران می کند، گفت: نرخ تورم، مواد اولیه و الگوی دستمزد متغیر است بنابراین بهتر بود طبق معمول اختیار تعیین میزان تعرفه ها به دولت محول می شد.

وی با بیان اینکه تعیین تکیف تعرفه ها به سازمان نظام پزشکی محول شده است، ادامه داد: در حال حاضر تعرفه ها در کمیته ای در این سازمان در حال بررسی است انتظار می رود اعضای این کمیته با در نظر گرفتن ملاحظات دقیق فنی، علمی و کارشناسی تعرفه ها را هر چه سریع تر بررسی کنند تا مسئولان اجرایی بتوانند بر اساس آنها تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنند.

خاتمی افزود: برخی تعرفه های پزشکی و آزمایشگاهی باید افزایش، برخی ثابت و برخی نیز کاهش یابند زیرا عدم تناسبی در تعرفه ها بعد از بازبینی که در جریان طرح تحول سلامت انجام شده وجود دارد که نیاز است بازنگری مناسب در آنها انجام شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه تا نهایی شدن موضوع تعرفه ها و تصویب نهایی توسط شورای نگهبان تجدیدنظر در میزان آنها وجود دارد، تصریح کرد: برخی خدمات آزمایشگاهی تعرفه گذاری نشده البته در برخی موارد تعرفه ها مناسب است و نباید افزایش یابد.