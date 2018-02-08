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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۴

با حضور وزیر بهداشت؛

طرح توسعه بیمارستان خاتم الانبیاء جاسک به بهره برداری رسید

طرح توسعه بیمارستان خاتم الانبیاء جاسک به بهره برداری رسید

جاسک - طرح توسعه بیمارستان ۳۲ تختخوابی جاسک به ۶۴ تختخواب همزمان با هشتمین روز دهه فجر و با حضور وزیر بهداشت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر،  سید حسن قاضی زاده هاشمی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح طرح توسعه بیمارستان ۳۲ تختخوابی جاسک بیان داشت: یکی از نیازهای شهرستان جاسک با توجه به دوری آن از مرکز استان، افزایش تعداد تخت‌های بیمارستان بود که امروز این مهم محقق شد.

وی عنوان کرد: هزینه اجرای این طرح ۱۷۶ میلیارد ریال است که از محل سفر مقام معظم رهبری تامین شده است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرای این طرح از سال ۹۲ آغاز شده، خاطرنشان کرد: از مجموع ۶۴ تخت این بیمارستان، ۱۰ تخت ویژه و ۵۴ تخت بستری است.

هاشمی خاطرنشان کرد: طی امروز و فردا با حضورر وزیر بهداشت ۲۸۸ طرح بهداشتی و درمانی در اقصی‌نقاط هرمزگان به بهره‌برداری می‌رسد.

کد مطلب 4223039

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