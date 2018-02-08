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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۲۱

استاندار چهارمحال و بختیاری:

افزایش سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری ضروری است

افزایش سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری ضروری است

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: افزایش سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر پنج شنبه در نشست هم اندیشی اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت:  مدیران و مسئولان کشوری باید زمینه توسعه استان های کم برخوردار از جمله چهارمحال و بختیاری را فراهم کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هدایت سرمایه گذاران توسط مسئولان کشوری به استان های کوچک از جمله چهارمحال و بختیاری ضروری است واین امر زمینه ساز توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری و حل مشکلات اقتصادی این استان می شود.

سرمایه گذاران در چهارمحال و بختیاری حمایت می شوند

وی بیان کرد: نرخ بالای بیکاری در این استان از مهمترین مشکلات به شمار می رود و اعتبارات استانی جوابگوی حل این مشکل نیست.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: حل مشکل بیکاری با ورود بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری محقق می شود.

کاهش نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری با ورود سرمایه گذار محقق می شود

وی تاکید کرد: باید تلاش شود که ورود سرمایه گذاران به چهارمحال و بختیاری افزایش یابد تا شاهد توسعه و پیشرفت استان و افزایش ایجاد اشتغال باشیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت ها و پتانسیل های بیشماری برای سرمایه گذاری دارد که ورود سرمایه گذاران در بخش های مختلف این استان حمایت می شود.

کد مطلب 4223088

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