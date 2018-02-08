سکونت ۴۰۰ هزار نفر در بافت های فرسوده شهری مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر پنجشنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی نوسازی و بهسازی چهار هزار و ۸۰۰ هکتار از بافت های فرسوده در ۳۸ شهر استان با اشاره به این که نرخ استهلاک ابنیه بخاطر شرایط طبیعی در مازندران بالاست، افزود: نیاز داریم یک کار با قوام مهندسی انجام دهیم تا ساخت و سازها یک کار متفاوت و متحول و با دوام باشد و همه باید این مساله را بپذیرند.

مقام عالی دولت در مازندران، یاد آور شد: با توجه به حجم بالای بافت فرسوده در مازندران، به دلیل کمبود زمین، گسترش در سطح برای ما در استان مقدور نیست و از نظر زیرساخت های حمل و نقل نیز یک کار طراحی شده انجام ندادیم و در هر سال جمعیت و تردد اضافه شده و تنها جاده ها تعریض می شود و کارها مهندسی شده نیست.

اسلامی با بیان این که با وزیر راه و شهرسازی توافق کردیم مازندران را یکپارچه و در قالب کلان شهر ببینیم و با یک طرح مهندسی شده مازندران را بازآفرینی کنیم، گفت: افتتاح پیاده راه قارن کار با ارزشی است و کارکرد های مزاحم برای مردم را حذف می کند و کارکردهای جدیدی که موجب باز معرفی تاریخ و عظمت مرکز استان خواهد شد را در پی دارد.

استاندار با بیان این که این طرح یک پکیج ۵۰۰ میلیارد تومانی خلق منابع هم برای شهرداری ایجاد می کند و این موضوع باید برای همه شهرهای استان که دارای بافت های فرسوده هستند اتفاق بیفتد، تصریح کرد: در ۱۰ ماهه امسال بانک های مازندران بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان به مردم تسهیلات پرداخت کرده اند که ۲۴ درصد آن در حوزه ساختمان است. باید این پروژه ها که بافت های فرسوده را احیا می کند و هم رفاه و هم اشتغالزایی دارد قوی تر دنبال شود.

استاندار مازندران در ارتباط ویدئویی با رئیس جمهوری به وجود ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار بافت فرسوده شهری در استان اشاره کرد و گفت: ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت شهری استان در این مناطق زندگی می کنند.

وی خاطر نشان کرد: تا کنون پنج هزار واحد مسکونی در این مناطق با حمایت دولت با دادن تسهیلات ارزان قیمت باز سازی شده است.

استاندار مازندران با بیان اینکه امروز با فرمان شخص رئیس جمهوری عملیات اجرایی باز آفرینی شهری همزمان در تمام شهرهای استان از جمله در ۶۴۰ هکتار از بافت های فرسوده شهر ساری آغاز شده است، خاطر نشان کرد: پیاده رو خیابان جمهوری و باز گشایی ادامه خیابان قارن از برنامه های جدی این طرح است.

بر اساس آمار وزارت راه و شهر سازی طرح ملی باز آفرینی شهری با هدف ایجاد زیر ساخت های خدماتی، رفع فرسودگی، بهسازی و مقاوم سازی مسکن، تولید مسکن مناسب و ایجاد فضای عمومی در ۵۴۳ شهر و در ۲هزارو ۷۰۰ محله به مساحت ۱۴۱هزار هکتار در ایران با فرمان رئیس جمهوری آغاز شده است.