قهرمانان بخش انفرادی و دو نفره مردان و زنان به روی سکو رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری دیدارهای فینال بخش انفرادی و دو نفره مردان و زنان در سالن ورزشی مادران و کودکان زنجان، قهرمانان این دو بخش در رقابت‌های بین‌المللی بدمینتون جام فجر معرفی شده و به روی سکو رفتند.

در دیدار فینال یک نفره آقایان، «تین مین» از ویتنام به مصاف «کنگ فام» دیگر هم‌وطن خود رفت و با نتیجه ۳ بر یک مغلوی شد تا «کنگ فام» به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت. «تین مین» به مقام دوم رسید و «آریا مان تاندون» از هند و «شریانش جا سوال» دیگر بدمینتون‌باز هندی به مقام سوم مشترک رقابت‌های یک نفره مردان دست یافتند.

در دیدار فینال بخش دو نفره مردان نیز تیم دونفره (نانداگوپال و فرانسیس آلوین) از هند با پیروزی برابر دیگر تیم هم‌وطن خود به مقام قهرمانی دست یافت. تیم دونفره (کونا تارون و شارما) به مقام دوم رسید و تیم‌های دونفره ایران (امیر قاسمی از تهران و علیرضا قاسمی از زنجان) به همراه تیم دونفره مالزی به مقام سوم مشترک دست یافتند.

همچنین در دیدار فینال یک نفره بانوان، «تی نا هه» از مالزی به مصاف «یانگ یانگ لی» دیگر هم‌وطن مالزیایی خود رفت که در پایان این مسابقه، «تی نا هه» با پیروزی برابر هم‌وطن خود به مقام قهرمانی دست یافت و مدال طلای یک نفره بانوان را به خود اختصاص داد.

«یانگ یانگ لی» از مالزی دوم شد و مدال نقره را به گردن آویخت. همچنین «جاکا» از هند و «تد تار تورز» از میانمار مشترکا مقام سوم را به دست آورده و مدال برنز این دوره از رقابت‌ها را در بخش یک نفره بانوان از آن خود کردند.

در دیدار فینال بخش دو نفره بانوان نیز که فینالی تمام ایرانی بود، تیم دو نفره ایران (ستایش عبدالکریمی و هاله همدانچی) با پیروزی برابر دیگر تیم دو نفره ایران (ثمین عابدخجسته و هدیه شمس) به مقام قهرمانی دست یافت.

تیم دو نفره ثمین عابدخجسته و هدیه شمس دوم شد. همچنین تیم‌های دو نفره (پریا اسکندری و رومینا تاجیک) به همراه تیم دو نفره (پگاه کامرانی و الناز فیض‌منش) مشترکا به مقام سوم دست یافتند و مدال برنز را به گردن آویختند.

بیست و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام فجر در روزهای شانزدهم لغایت نوزدهم بهمن‌ماه جاری با جوایز ۲۵ هزار دلاری و با شرکت ۱۴ تیم خارجی و یک تیم از ایران در قسمت آقایان و بانوان برگزار شد.