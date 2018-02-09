نشریات استان سمنان دور از کارهای جناحی عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، میرزا بابا مطهری نژاد ظهر جمعه در مراسم آغاز به کار یکی از نشریات محلی استان سمنان به میزبانی تالار همایش‌های منوچهری دامغانی با اشاره به اینکه امروزه روزنامه‌نگاری دچار تحولات اساسی شده است، گفت: امروز دیگر نمی‌توان با شش عنصر خبری روزنامه‌نگاری کرد و اصول خبرنویسی و گزارش‌نویسی جدید پا به عرصه دانشگاهی و عمل گذاشته است.

وی افزود: نشریات باید همه جامعه را ببینند و جناحی نشوند و در خبر و گزارش‌نویسی باید صدای انسان شنیده شود.

روزنامه‌نگار پیشکسوت استان سمنان بابیان اینکه هم‌زمان با انتشار نشریه کاغذی باید نشریه در فضای مجازی هم ورود پیدا کند، تأکید کرد: اگر نشریه‌ای تواند در فضای مجازی ورود پیدا کند و قوی دیده نشود مطالب نشریه ناخوانده می‌ماند و باید در کنار انتشار نشریه به حضور آن در فضای مجازی نیز توجه ویژه شود.

مطهری نژاد تصریح کرد: در شرایط امروزی نشریات در ایران و برخی کشورهای جهان با افت شمار گرفتار شدند و یکی از کارهای که باید متصدیان نشریات کاغذی انجام دهند مقابله و مبارزه با افت شمار نشریات است.

وی با اشاره به اینکه امروزه همه مردم خبرنگار و گزارشگر هستند، تأکید کرد: شهروند خبرنگار یک پدیده است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و باید به این مقوله در عصر جدید توجه داشت.