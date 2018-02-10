رایزنی برای افزایش مالیات سیگار/ ضرورت رویکرد سلامت محور

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ترکی با تکذیب افزایش ۵۰ درصدی مالیات بر سیگار ایرانی، اظهارداشت: در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق برای تعیین نرخ سیگار به نتیجه‌ای نرسیده بودیم، همچنین در پیشنهاد اولیه نیز که رای نیاورد، قرار بر این بود که مالیات بر هر نخ سیگار داخلی ۵تومان، تولید مشترک ۲۰ تومان و سیگارهای خارجی نیز ۶۰ تومان افزایش یابد.

وی، ادامه داد: هم‌اکنون اعضای کمیسیون تلفیق در حال رایزنی برای افزایش مالیات هر نخ سیگار داخلی بین ۵۰ تا ۷۵ تومان و تولید مشترک بین ۲۰ تا ۵۰ تومان هستند، بنابراین مالیات بر تولیدات داخلی تنها ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت که ممکن است این میزان تغییر در جلسات آتی این کمیسیون رای بیاورد، هرچند هنوز این موضوع در کمیسیون تلفیق یا صحن مجلس بررسی نشده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با تاکید بر اینکه تعیین نرخ مالیات بر سیگار در کمیسیون تلفیق با رویکرد سلامت محور و با هدف پیشگیری از مصرف سیگار صورت می‌گیرد، افزود: پیشگیری از مصرف سیگار مهم‌ترین ملاک تعیین نرخ سیگار است، کما اینکه در قانون برنامه ششم توسعه نیز صد درصد درآمدهای حاصل از اجرای بند ب ماده ۶۹ قانون الحاق برخی از مواد به قانون طی ردیف‌هایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآورشد: نتیجه بررسی‌هایی که در سایر کشورها صورت‌گرفته نشان می‌دهد، افزایش مالیات مواد دخانی یکی از ابزارهای مهم پیشگیری از مصرف سیگار است و همان‌طور که در قانون برنامه ششم توسعه هم آمده است بخشی از مالیات سیگار برای حوزه پیشگیری وزارت بهداشت، بخشی برای حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی و بخشی هم برای وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی در جهت تغییر الگوی رفتاری و نهادینه کردن فرهنگ ممانعت از مصرف مواد دخانی هزینه می‌شود.