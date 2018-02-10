اجرای طرح های نوین کشاورزی در ایلام/ایجاد ۳ هزار فرصت شغلی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از حوزه های که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت های چشمگیری داشته بخش کشاورزی است.

اجرای طرح آبیاری نوین طرحی که در شهرستان گرمسیری دهلران اجرا شده است بزرگترین پروژه آبیاری و زهکشی استان ایلام اسا که در قالب طرح احیای اراضی ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام اجرا می شود و سهم استان ایلام از این طرح بالغ بر ۵۶ هزار هکتار است.

تجهیز و نوسازی زمین های دشت عباس، فکه و عین خشک که بخشی از طرح مصوب سفر مقام معظم رهبری به استان خوزستان بوده و همزمان در استان ایلام نیز در حال اجرا است.

با اجرای این طرح ها زمینه توسعه بخش کشاورزی و اشتغال برای متقاضیان جویای کار فراهم شده است.

ایجاد بیش از ۳۰۰۰ شغل در بخش کشاورزی در طی سال گذشته

سید محمد تراب میری مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بخش کشاورزی در حوزه های مختلفی از جمله حوزه زیربنایی، توسعه باغات، توسعه گلخانه، پرورش ماهی در قفس پروژه های مختلفی در دست اجرا و در حال اتمام دارد.

وی افزود: همچنین می توان گفت بیش از سه هزار شغل در طی سال گذشته در بخش کشاورزی ایجاد شده است.

میری اضافه کرد: در زمینه ماشین آلات کشاورزی و توجه به کشت مکانیزه با هدف افزایش میزان بازدهی محصولات نیز اقدامات خوبی انجام شده است در بخش اعتبارات مکانیزاسیون ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی تصریح کرد: این مبلغ صرف هزینه در بحث خرید ماشین آلات کشاورزی از جمله تراکتور، کمباین و دیگر ادوات کشاورزی که بالغ بر حدود ۶۰۰ دستگاه بوده، شده است.

در زمینه زیرمجموعه بخش کشاورزی و تولیدات دامی نیز طرح های سودآوری در استان اجرایی شده است.

افزایش طرح های دامی

مجتبی شیرخانی معاون بهبود تولیدات دامی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در زمینه تولیدات دامی استان احداث واحد گاوداری ۷۰۰ راسی ایوان بوده که به مرحله تولید و بهره برداری رسیده است.

وی افزود: همچنین احداث یک واحد شتر مرغ پرواری با ظرفیت یک هزار قطعه و همچنین بالغ بر ۷۶ هزار کلونی در سال جاری در استان ثبت شده که تولید آنها بالغ بر ۶۶۴ تن عسل مرغوب و باکیفیت است.

اجرای طرح های نوین کشاورزی گام بلندی در جهت دستیابی به شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان است.