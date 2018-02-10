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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۴

مسیرهای ده‌گانه راهپیمایی ۲۲ بهمن اعلام شد/استقرار ۱۲۶تیم عملیاتی

مسیرهای ده‌گانه راهپیمایی ۲۲ بهمن اعلام شد/استقرار ۱۲۶تیم عملیاتی

مسیرهای ده‌گانه راهپیمایی ۲۲ بهمن به سمت میدان آزادی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم ابراهیمی مدیر روابط عمومی معاونت خدمات شهری در خصوص برنامه‌های شهرداری تهران به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و راهپیمایی ۲۲بهمن گفت: ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران شامل ۲۳ کمیته است و در این راستا کمیته اجرایی (شهرداری تهران) با هشت کارگروه اقدامات اجرایی و وظایف محوله خود را در ۱۰ مسیر تعیین شده برنامه ریزی و اجرا خواهد کرد.

وی در ادامه مسیرهای ده گانه راهپیمایی ۲۲ بهمن به سمت میدان آزادی را به شرح زیر برشمرد:

مسیر شماره ۱: مسجد امام حسین(ع)، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی

مسیر شماره ۲: مسجد جامع ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی

مسیر شماره ۳: مسجد امام هادی(ع)، بلوار معلم، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی

مسیر شماره ۴: مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان کارگر، خیابان آزادی، میدان آزادی

مسیر شماره ۵: مسجدالجواد(ع)، میدان ۷ تیر، خیابان شهید مفتح، خیابان آزادی، میدان آزادی

مسیر شماره ۶: مسجد حضرت امیر(ع)، خیابان کارگر شمالی، خیابان آزادی، میدان آزادی

مسیر شماره ۷: مسجدالمهدی(عج)، خیابان ستارخان، خیابان آزادی، میدان آزادی

مسیر شماره ۸: مسجد حضرت ابوالفضل(ع)، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان آزادی

مسیر شماره ۹: مسجد امام سجاد(ع)، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان محمدعلی جناح، میدان آزادی

مسیر شماره ۱۰: مسجد امام جعفر صادق(ع) فلکه دوم صادقیه، خیابان محمدعلی جناح، میدان آزادی.

وی در ادامه تاکید کرد: تمامی مناطق ۲۲گانه شهر تهران بویژه مناطق ۲، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۸،۲۱ در روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن ماه در صورت بارش نزولات آسمانی در آماده باش کامل خواهند بود و هماهنگی‌های لازم در این راستا انجام شده است.

اجرای مراسم نورافشانی در چهار نقطه اصلی شهر

ابراهیمی در ادامه تصریح کرد: فضاسازی و تزئین میادین و خیابان‌های اصلی شهر تهران با نصب بنرهای تبلیغی، پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم‌های الوان، آذین بندی ویژه برج آزادی، طراحی، تهیه و نصب بنرهای ویژه جایگاه یوم الله بیست و دوم بهمن و محدوده آن و اطراف میدان آزادی، تزئین و زیباآرایی ویژه جایگاه مراسم یوم الله ۲۲ بهمن،انجام تبلیغات محیطی در مسیرهای منتهی به میدان آزادی به ویژه خیابان‌های آزادی، انقلاب، محمدعلی جناح و آیت الله سعیدی،تبلیغات ویژه بر روی عرشه پل‌های عابر پیاده با جملاتی از امام راحل و مقام معظم رهبری با مضامین انقلاب اسلامی، دهه فجر و شهدای والا مقام، نصب پرچم‌های بزرگ جمهوری اسلامی ایران بعنوان نماد ملی و پرچم‌های الوان در سطح شهر و مراکز مهم، به پرواز در آوردن تعداد ۶۰۰۰ عدد بادکنک و نیز برگه‌های رنگی مزین به جمله دهه فجر مبارک باد از فراز برج آزادی در یوم الله ۲۲ بهمن، اجرای مراسم نورافشانی در ۴ نقطه اصلی شهر(میدان آزادی، برج میلاد، بوستان ولایت و اراضی عباس آباد) و... از جمله برنامه‌های شهرداری تهران در این مراسم است.

استقرار ۱۲۶تیم عملیاتی در مسیر راه پیمایی

به گفته ابراهیمی مسیر راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن (میدان آزادی و مسیرهای راهپیمایی) با ۲۲۰ هزار شاخه گل گلباران خواهد شد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص اقدامات کارگروه ایمنی (سازمان آتش نشانی) گفت: ۱۲۶ تیم عملیاتی با  ۱۵۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت و ۳۷۲ آتشنشان در طول مسیرهای راهپیمایی مستقر خواهند شد که حلقه اول شامل  ۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت به همراه ۲۲ آتشنشان در میدان آزادی و حلقه دوم با ۱۴۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت به همراه ۳۵۰ آتشنشان در طول مسیرهای راهپیمایی مستقر خواهند شد.

وی در ادامه افزود: همچنین برای حفظ و نگهداشت ویژه و پاکیزه سازی قبل،حین و پس از مراسم ۱۸۲۰ نفر کارگر رفت و روب،۳۸  کامیونت حمل زباله، ۲۰جاروب بزرگراهی، ۵۴خاور روباز، ۲۳ تانکر آب، ۱۱ دستگاه خودرو جدول شور و... اقدام به پاکسازی مسیرهای راهپیمایی خواهند کرد.

ابراهیمی در ادامه افزود: به منظور کنترل سد معبر و مباحثی از این دست در مسیرهای فوق، ۱۳۹ اکیپ معبربان و شهربان نیز در برخی از مناطق و در معابر اصلی با ۴۱۷ نفر نیروی اجرایی از مناطق، مستقر می‌شوند.

 به گفته ابراهیمی اقداماتی چون آذین بندی میادین و معابر با استفاده از ریسه‌های نوری و پارچه ای، برپایی پردیس‌های فرهنگی هشت‌گانه در طول مسیر راهپیمایی، برپایی ایستگاه نقاشی ویژه کودکان، برپایی ایستگاه اطلاع رسانی و آموزش تفکیک پسماند، برپایی نمایشگاه بهترین کاردستی‌ها از دورریختنی‌ها و... از جمله اقداماتی است که انجام خواهد شد.

کد مطلب 4224099

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