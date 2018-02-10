به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم ابراهیمی مدیر روابط عمومی معاونت خدمات شهری در خصوص برنامه‌های شهرداری تهران به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و راهپیمایی ۲۲بهمن گفت: ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران شامل ۲۳ کمیته است و در این راستا کمیته اجرایی (شهرداری تهران) با هشت کارگروه اقدامات اجرایی و وظایف محوله خود را در ۱۰ مسیر تعیین شده برنامه ریزی و اجرا خواهد کرد.

وی در ادامه مسیرهای ده گانه راهپیمایی ۲۲ بهمن به سمت میدان آزادی را به شرح زیر برشمرد:

مسیر شماره ۱: مسجد امام حسین(ع)، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی

مسیر شماره ۲: مسجد جامع ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی

مسیر شماره ۳: مسجد امام هادی(ع)، بلوار معلم، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی

مسیر شماره ۴: مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان کارگر، خیابان آزادی، میدان آزادی

مسیر شماره ۵: مسجدالجواد(ع)، میدان ۷ تیر، خیابان شهید مفتح، خیابان آزادی، میدان آزادی

مسیر شماره ۶: مسجد حضرت امیر(ع)، خیابان کارگر شمالی، خیابان آزادی، میدان آزادی

مسیر شماره ۷: مسجدالمهدی(عج)، خیابان ستارخان، خیابان آزادی، میدان آزادی

مسیر شماره ۸: مسجد حضرت ابوالفضل(ع)، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان آزادی

مسیر شماره ۹: مسجد امام سجاد(ع)، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان محمدعلی جناح، میدان آزادی

مسیر شماره ۱۰: مسجد امام جعفر صادق(ع) فلکه دوم صادقیه، خیابان محمدعلی جناح، میدان آزادی.

وی در ادامه تاکید کرد: تمامی مناطق ۲۲گانه شهر تهران بویژه مناطق ۲، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۸،۲۱ در روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن ماه در صورت بارش نزولات آسمانی در آماده باش کامل خواهند بود و هماهنگی‌های لازم در این راستا انجام شده است.

اجرای مراسم نورافشانی در چهار نقطه اصلی شهر

ابراهیمی در ادامه تصریح کرد: فضاسازی و تزئین میادین و خیابان‌های اصلی شهر تهران با نصب بنرهای تبلیغی، پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم‌های الوان، آذین بندی ویژه برج آزادی، طراحی، تهیه و نصب بنرهای ویژه جایگاه یوم الله بیست و دوم بهمن و محدوده آن و اطراف میدان آزادی، تزئین و زیباآرایی ویژه جایگاه مراسم یوم الله ۲۲ بهمن،انجام تبلیغات محیطی در مسیرهای منتهی به میدان آزادی به ویژه خیابان‌های آزادی، انقلاب، محمدعلی جناح و آیت الله سعیدی،تبلیغات ویژه بر روی عرشه پل‌های عابر پیاده با جملاتی از امام راحل و مقام معظم رهبری با مضامین انقلاب اسلامی، دهه فجر و شهدای والا مقام، نصب پرچم‌های بزرگ جمهوری اسلامی ایران بعنوان نماد ملی و پرچم‌های الوان در سطح شهر و مراکز مهم، به پرواز در آوردن تعداد ۶۰۰۰ عدد بادکنک و نیز برگه‌های رنگی مزین به جمله دهه فجر مبارک باد از فراز برج آزادی در یوم الله ۲۲ بهمن، اجرای مراسم نورافشانی در ۴ نقطه اصلی شهر(میدان آزادی، برج میلاد، بوستان ولایت و اراضی عباس آباد) و... از جمله برنامه‌های شهرداری تهران در این مراسم است.

استقرار ۱۲۶تیم عملیاتی در مسیر راه پیمایی

به گفته ابراهیمی مسیر راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن (میدان آزادی و مسیرهای راهپیمایی) با ۲۲۰ هزار شاخه گل گلباران خواهد شد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص اقدامات کارگروه ایمنی (سازمان آتش نشانی) گفت: ۱۲۶ تیم عملیاتی با ۱۵۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت و ۳۷۲ آتشنشان در طول مسیرهای راهپیمایی مستقر خواهند شد که حلقه اول شامل ۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت به همراه ۲۲ آتشنشان در میدان آزادی و حلقه دوم با ۱۴۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت به همراه ۳۵۰ آتشنشان در طول مسیرهای راهپیمایی مستقر خواهند شد.

وی در ادامه افزود: همچنین برای حفظ و نگهداشت ویژه و پاکیزه سازی قبل،حین و پس از مراسم ۱۸۲۰ نفر کارگر رفت و روب،۳۸ کامیونت حمل زباله، ۲۰جاروب بزرگراهی، ۵۴خاور روباز، ۲۳ تانکر آب، ۱۱ دستگاه خودرو جدول شور و... اقدام به پاکسازی مسیرهای راهپیمایی خواهند کرد.

ابراهیمی در ادامه افزود: به منظور کنترل سد معبر و مباحثی از این دست در مسیرهای فوق، ۱۳۹ اکیپ معبربان و شهربان نیز در برخی از مناطق و در معابر اصلی با ۴۱۷ نفر نیروی اجرایی از مناطق، مستقر می‌شوند.

به گفته ابراهیمی اقداماتی چون آذین بندی میادین و معابر با استفاده از ریسه‌های نوری و پارچه ای، برپایی پردیس‌های فرهنگی هشت‌گانه در طول مسیر راهپیمایی، برپایی ایستگاه نقاشی ویژه کودکان، برپایی ایستگاه اطلاع رسانی و آموزش تفکیک پسماند، برپایی نمایشگاه بهترین کاردستی‌ها از دورریختنی‌ها و... از جمله اقداماتی است که انجام خواهد شد.