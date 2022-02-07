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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۵:۲۸

در جریان بازدید شهردار منطقه ۹ صورت گرفت

بررسی محور اصلی راهپیمایی ۲۲ بهمن از منظر شهری

بررسی محور اصلی راهپیمایی ۲۲ بهمن از منظر شهری

شهردار منطقه ۹ طی بازدید از ورودی غربی پایتخت ۵۱۲ معضل در محور اصلی راهپیمایی ۲۲ بهمن واقع در خیابان و میدان آزادی را شناسایی و دستور رسیدگی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ۹ همراه مدیران شهری طی بازدیدهای میدانی متوالی از میدان آزادی و محور خیابان آزادی با توجه به مراسم ملی_ مذهبی دهه فجر و در پیش بودن یوم الله ۲۲ بهمن و همچنین روزهای منتهی به پایان سال، ۵۱۲ معضل را شناسایی و دستور رسیدگی فوری را صادر کرد.

برج و میدان آزادی هر ساله شاهد خیل عظیم پرشور مردمی در یوم الله ۲۲ بهمن بوده که منطقه ۹ به عنوان قدمگاه امام (ره) میزبان اصلی راهپیمایی به واسطه این نماد ملی-مذهبی و بزرگترین میدان پایتخت در ورودی شهر تهران است.

معضلات شناسایی شده توسط معاونت‌های اجرایی از جمله فنی و عمرانی، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری و محیط زیست و امور اجتماعی و فرهنگی و ناحیه یک منطقه ۹ احصا و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام شده‌است.

کد مطلب 5419291

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