روایت«وال استریت»از ضیافت شام روحانی با نمایندگان کنگره آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال در گزارش خود می نویسد: حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی میزبان ضیافت شامی بود که ۳ نماینده دموکرات کنگره آمریکا در آن شرکت داشتند.

این ۳ عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده همراه با لوئیس فراخان، رهبر گروه مذهبی «امت اسلام» آمریکا در این ضیافت شام شرکت کردند. این ضیافت در جریان اولین سفر حسن روحانی به نیویورک در مقام ریاست جمهوری ایران بر پا شده بود.

به گزارش این روزنامه کیت الیسون، آندره کارسون و گرگوری میکس ۳ نماینده عضو فراکسیون سیاه پوستان کنگره بودند که تنها چند ساعت پس از سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در ضیاف شام او شرکت کردند.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری ایران در پایان آن سفر با باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت آمریکا نیز ۱۵ دقیقه تلفنی گفتگو کرده بود. باراک اوباما پس از آن گفتگوی تلفنی گفته بود دو کشور می توانند به توافقی جامع برای پایان بخشیدن به مناقشه هسته ای دست یابند.