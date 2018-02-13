عصبانی نیستم چون کتابم دوباره چاپ خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سه قصه» نوشته ایرج طهماسب بهمن ماه سال ۹۵ توسط نشر چشمه منتشر شد که ۳ داستان کوتاه را از این کارگردان سینما و تلویزیون در بر می گرفت. این کتاب از سال گذشته تا امسال چندین مرتبه منتشر شد.

در سه نوبت چاپ این کتاب، ۳ هزار و ۵۰۰ نسخه از آن منتشر شد. اما برای چاپ چهارم اثر، اداره کتاب وزارت ارشاد از ناشر اثر خواست تا مجوز چاپ کتاب را برای بررسی دوباره آن بیاورد. به این ترتیب برای عرضه چاپ چهارم این کتاب چندین اصلاحیه به آن وارد شد که چاپ چهارم منوط به اصلاح آن ها اعلام شد. طهماسب نیز به عنوان مولف اثر ظاهرا اعمال این اصلاحیه ها را نپذیرفته و کتاب «سه قصه» مدتی است برای چاپ چهارمش معطل مانده است.

ایرج طهماسب در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بله من هم مطلع شدم کتابم توقیف شده، برای چاپ چهارم توقیف شده! انگار بالاخره یک نفر در وزارت ارشاد آنرا خوانده یا شاید آن را نخوانده وشنیده که در فلان صفحه فلان مطلب را نوشته اند. بعد هم گفته همین مطلب را حذف کنید!

وی افزود: واقعا باعث تعجب من شد که مطلبی باید سانسور شود. مدت ها بود که خبری از سانسور نبود یعنی یا مجوز چاپ می گرفت یا اصلا چاپ نمی شد.

این کارگردان در ادامه درباره علت ممیزی کتابش گفت: فکر کنم ممیز کتاب، کمی برای مدیرش خود شیرینی کرده است؛ یعنی من چیزی فهمیده ام که خود نویسنده نفهمیده که چه نوشته است!

طهماسب در پایان گفت: به هر حال از این ماجرا زیاد عصبانی نیستم. چون ممکن است کارمندها عوض شوند اما وضع چاپ و نشر در حوزه مطالب عمومی بسیار خوب است و می دانم این کتاب چاپ خواهد شد؛ فردا یا کمی دیرتر.