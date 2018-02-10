۳۸پروژه اقتصادی وعمرانی درکهگیلویه افتتاح و به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد بعدازظهر شنبه در حاشیه افتتاح این پروژه ها در جمع خبرنگاران گفت: امروز ۴۲ پروژه عمرانی و اقتصادی در این شهرستان افتتاح و کلنگ زنی شد.

علی محمد احمدی افزود: ۳۸ پروژه افتتاح و چهار پروژه نیز دراین شهرستان کلنگ زنی شدند.

وی بیان داشت: پروژه های افتتاحی با اعتباری ۳۹۰ میلیارد ریالی بهرهبرداری رسیدند.

احمدی تصریح کرد: اعتبار پیش بینی شده برای پروژه های کلنگ زنی شده نیز افزون‌بر ۱۴ میلیارد ریال است.

استاندار افزود: برای اجرای این پروژه ها در مجموع ۴۰۵ میلیارد ریال هزینه و یا پیش بینی شده است.

احمدی پروژه‌های عمرانی را در بخشهای زیرساختی برق، آب، ورزش، بهداشت، مسکن، کشاورزی، صنعت و آموزش مناطق شهری و روستایی عنوان کرد.

وی افزود: از مهمترین پروژه های افتتاحی نیز پارک اسکان دهدشت، گاو شیری یک هزار رأسی، طرح شترمرغ ۳۰۰ قطعه‌ای، ساخت سالن چندمنظوره ورزشی در بخش سوق، گازرسانی به بخشهای قلعه رئیسی و دیشموک، مدرسه خیر ساز دوریزگان و ساختمان اداری دانشگاه پیام نور است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح و کلنگ زنی این پروژه ها با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس، و عدل هاشمی پور نماینده مردم شهرستانهای چهارگانه در مجلس برگزار شد.