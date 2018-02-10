خرید آنلاین کتب‌ دانشگاهی بدون هزینه ارسال در کشور فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مطالعه و تدوین «سمت»، همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی، مرکز نشر الکترونیک سازمان مطالعه و تدوین (سمت) از قابلیت فروش کتابهای چاپی این سازمان از طریق نرمافزار کتابخوان «سمت» رونمایی شد.
در این مراسم با حضور دکتر احمد احمدی رئیس سازمان «سمت» و معاونان این سازمان، قابلیت فروش کتابهای چاپی از طریق سامانه نشر الکترونیک «سمت» به صورت رسمی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
فروش نسخههای چاپی به صورت آنلاین و از طریق کتابخوان، برای نخستینبار در حوزه نشر دانشگاهی کشور از طریق کتابخوان «سمت» انجام میشود.
یکی از مهمترین قابلیتهای فروش آنلاین کتابهای چاپی «سمت»، ارسال رایگان کتاب به اقصی نقاط کشور برای دانشجویان، دانشگاهیان و پژوهشگران است، به طوری که کاربران تنها بهای پشت جلد کتاب را به صورت آنلاین پرداخت میکنند و دیگر نیازی نیست هزینه پستی برای دریافت کتاب در هر نقطه از کشور بپردازند.
پژوهشگران، دانشگاهیان و مخاطبان میتوانند با مراجعه به سایت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، نرمافزار کتابخوان «سمت» را به صورت رایگان دانلود کنند و علاوه بر بهرهمندی از نسخههای الکترونیکی کتابهای «سمت»، از قابلیت سفارش کتابهای چاپی نیز استفاده کنند.
امکان خرید به قیمت پشت جلد کتابها، ارسال رایگان به اقصی نقاط ایران، تسهیل دسترسی همه مردم ایران به کتابهای دانشگاهی، انتشار دانایی با تکیه بر فناوریهای نوین، کمک به توسعه علمی با محور تمرکززدایی و حرکت در مسیر دولت الکترونیک از جمله اهداف قابلیت جدید سامانه نشر الکترونیک «سمت» است.
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