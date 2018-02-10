به گزارش خبرنگار مهر، شهناز حمزه لویی امروز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی ۴۲ میلیون نفر را در کشور تحت پوشش دارد و به آنها خدمات ارائه می دهد، اظهار داشت: بیمه های مشمول کمک دولت باعث شد وصول منابع سازمان تامین اجتماعی به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه به واسطه مسائل مختلفی، اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه بود، بسیاری از کارگاه ها در یک دهه گذشته تعطیل و نیمه تعطیل شدند، تصریح کرد: از طرفی نتوانستیم منابع خود را وصول کنیم و از سوی دیگر میزان ارائه خدمات هم بیشتر شد، کارگران واحدهای تولیدی یا به بیمه بیکاری رفتند یا بازنشستگی پیش از موعد دریافت کردند.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه با همه گرفتاری هایی که داشتیم، تمام مشکلات نیروی انسانی شرکت پارسیلون را حل کردیم، بخشی از مشکلات نیز توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قوه قضاییه حل شد، ادامه داد: پرداخت ماهانه ۳ میلیارد تومان به ۱۴۰۰ کارگر شرکت پارسیلون تنها بخش کوچکی از خدمات سازمان تامین اجتماعی به حوزه صنعتی جامعه لرستان است.

حمزه لویی با بیان اینکه نساجی بروجرد وضعیت خوبی داشت اما مدتی به علل مختلف، متراژ زیادی از پارچه های تولیدی آنها رنگ نشده باقی مانده بود، تصریح کرد: به کارفرما اعلام همراهی کردیم و کارگران آن به مدت یک سال به بیمه بیکاری رفتند و امروز پس از رفع مشکلات ۳۰۰ نفر از آنها به سرکار برگشتند و ۲۰۰ نفر دیگر نیز به زودی برمی گردند.

وی با تاکید بر اینکه بانک ها باید روی تسهیلاتی که کارفرمایان می گیرند نظارت کنند تا صرفا در حوزه همان صنعت خرج شود و باعث رونق و گشایش در کار شود، افزود: نظارت های بعدی باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد؛ اگر به طور مداوم کارخانه ها را همراهی می کردیم وضعیت امروز را نداشتیم.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان یادآور شد: در مورد کارخانه پارسیلون در گذشته مصوب شده بود ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات به آن پرداخت کنند، اما کوچکترین تاثیری در رونق مجدد و تولید مجدد در این کارخانه نداشت، باید همراهی و نظارت ها بیشتر می بود.

حمزه لویی با بیان اینکه تامین اجتماعی لرستان در ۹ ماهه سال جاری ۵ هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال مستمری به جامعه تحت پوشش خود پرداخت کرده است، تصریح کرد: همچنین تا پایان آذرماه ۷۲۱ میلیارد ریال بیمه بیکاری پرداخت کرده ایم.